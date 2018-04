Marseille diminué à Leipzig, l'Atletico attend le Sporting

L'Olympique de Marseille, privé de trois cadres, aborde dans des conditions difficiles son déplacement à Leipzig jeudi en quart de finale aller d'Europa League, dans une compétition où l'Atletico Madrid, qui reçoit le Sporting Portugal, fait figure de favori.

Trois titulaires marseillais sont en effet forfait pour ce match contre le RB Leipzig: le gardien Steve Mandanda, le défenseur Adil Rami et l'ailier Florian Thauvin, le joueur le plus percutant de l'OM avec 18 buts et 15 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Le chantier s'annonce surtout compliqué en défense où l'entraîneur Rudi Garcia n'a pas énormément de solutions sans Rami, surtout que son habituel coéquipier Rolando souffre du tendon et n'est pas sûr de pouvoir jouer.

Il faudra pourtant résister au jeu offensif allemand et notamment au jeune international de la Mannschaft Timo Werner, 22 ans.

Le RB Leipzig, qui n'était pas parvenu à sortir de sa poule en Ligue des champions, avait tout de même dominé Monaco en C1, en s'imposant 4-1 en Principauté, après avoir concédé le nul 1-1 en Allemagne.

Dans les autres rencontres, l'Atletico Madrid et Arsenal ont été plutôt bien lotis au tirage. Grand favori de la compétition avec son attaquant Antoine Griezmann, le club espagnol reçoit le Sporting Portugal.

Autre grosse écurie européenne, Arsenal rêve de profiter de l'Europa League pour retrouver des couleurs. Le quart de finale contre le CSKA Moscou semble largement à sa portée.

Dans la dernière rencontre, la Lazio Rome accueille les Autrichiens de Salzbourg. Les matches retour auront lieu le 12 avril.



Programme des quarts de finale aller d'Europa League:

RB Leipzig (GER) - Marseille (FRA)

Arsenal (ENG) - CSKA Moscou (RUS)

Atlético Madrid (ESP) - Sporting Portugal (POR)

Lazio Rome (ITA) - Salzbourg (AUT)





Quarts de finale retour: 12 avril



Tirage au sort des demi-finales: 13 avril

Demi-finales aller: 26 avril

Demi-finales retour: 3 mai

Finale à Lyon le 16 mai