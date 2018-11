Ligue Europa: Marseille peut-il stopper la dégringolade?

Il faut déjà éviter une quatrième défaite de rang, qui serait une première sous Rudi Garcia, et jetterait du gros sel sale sur les plaies.

Les plaies? La défense ne filtre plus rien, les joueurs offensifs ne marquent plus et la self-estime de l'équipe, qui l'avait porté si haut la saison dernière, semble en lambeaux.

De la finale à une piteuse élimination au premier tour, le prestige européen de l'OM en prendrait un coup en cas d'échec, d'autant que sa situation en Ligue 1 n'est pas brillante, à six points du podium.

Rudi Garcia, entraîneur dont la colère a fait trembler les vestiaires en début de semaine, estime qu'il faudrait "un miracle" dans la Ville Éternelle, où il retourne après deux ans et demi sur le banc de l'AS Rome, le rival historique de la Lazio.

"On doit faire ce qu'il faut pour continuer à espérer même si les chances ne sont pas énormes pour nous", a-t-il reconnu mercredi en conférence de presse, ajoutant qu'en ce moment tout le monde pouvait "faire mieux" à l'OM, "les joueurs et le coach".

Mathématiquement, s'il perd, c'est fichu pour "Mister" Garcia. En cas de nul, l'OM resterait à cinq longueurs de la Lazio (2e) et au moins sept (BIEN sept) du leader Francfort, et il n'y aurait plus qu'un improbable scénario pour passer: deux défaites des Italiens et deux victoires des Phocéens sur les deux dernières journées.

Aucun but depuis 184 minutes

Car la Lazio devancerait l'OM dans la confrontation directe puisqu'elle a gagné 3-1 à Marseille.

Cette première défaite de l'histoire personnelle de Garcia contre l'Aigle romain, après trois victoires et deux nuls dans les derbies de la capitale, a justement plongé l'OM dans sa première vraie crise de l'ère Jacques-Henri Eyraud, le président.

Trois jours plus tard, le Paris SG a cruellement rappelé le gouffre qui séparait l'"OM champions project" du patron de la L1 en s'imposant au Vélodrome (2-0).

Enfin dimanche, les Marseillais ont reçu une leçon d'envie (3-0) à Montpellier. Ils ont baissé les bras dès le premier coup d'accélérateur héraultais.

Le coup franc de Dimitri Payet en fin de match à l'aller reste le dernier but de l'OM. L'attaque, qui compensait à peu près les failles de la défense, avant-dernière du Championnat de France (21 buts encaissés), reste donc muette depuis 184 minutes plus les temps additionnels.

Face à tous ces indices négatifs, Garcia a promis du changement et même sous-entendu qu'il ferait largement tourner.

Turn-over

"Ceux qui ont moins joué seront certainement titulaires. D'autres ont besoin de souffler, physiquement et mentalement. On a perdu l'aller avec l'équipe soit disant la plus forte. Donc demain, avec de la fraîcheur et de l'envie, on espère faire beaucoup mieux qu'à l'aller", a-t-il dit mercredi.

Mais le redressement est surtout attendu en Ligue 1, avec un programme abordable, Dijon dimanche au Vélodrome puis un déplacement à Amiens (17e).

En défense, Garcia devrait relancer Duje Caleta-Car dans l'axe, mais c'est un cadeau empoisonné.

Le coûteuse recrue croate (20 millions d'euros) n'a encore rien montré, hormis un quart d'heure solide pour tenir le résultat à Nice (1-0), et risquerait gros en revenant dans une équipe en criante perte de confiance.

Toujours en défense, Jordan Amavi en grandes difficultés côté gauche ne devrait pas débuter non plus.

Au milieu, Garcia pourrait relancer Maxime Lopez, sur le banc les trois derniers matches et qui pourrait apporter un peu d'air frais à une équipe asphyxiée.

En attaque, difficile de se passer de Dimitri Payet et Florian Thauvin, même si le premier est en perte de vitesse, après un début de saison réussi qui l'a ramené en Bleu, et si le second est toujours à la recherche de son meilleur football et de ses meilleurs crampons.

Enfin en pointe, Valère Germain comme Kostas Mitroglou sont en grave crise de confiance. Ils symbolisent à leur corps défendant cet OM au bord de l'élimination. Il est temps de réagir.