En direct Finale Ligue des Champions : Real Madrid - Liverpool. Le match en direct TV et Streaming

Dernières heures avant le rendez-vous final de la saison du club. Les blancos n'ont pas besoin d'être présentés: ils ont remporté la Coupe ces deux dernières années, c'est-à-dire depuis que Zinedine Zidane est assis sur le banc de Madrid. Les Reds, cependant, reviennent à la finale après plus de dix ans: le mérite de la direction de Jurgen Klopp mais surtout des buts de Mohammed Salah. L'Egyptien, cependant, devra faire face à Cristiano Ronaldo, dans un duel qui promet du show.

Comment regarder la finale de la Ligue des Champions à la télévision et en streaming?

Date et heure de la finale de la Ligue des Champions Real Madrid - Liverpool: Samedi 26 Mai - 21h45

La finale de la Ligue des Champions sera retransmise en direct TV et streaming sur beIN SPORTS 14 HD en français

Le Real Madrid est la première équipe à disputer trois finales de Champions consécutives depuis les années 90, la dernière à avoir été la Juventus entre 1996 et 1998. En cas de succès, Real deviendra la première équipe à remporter trois Champions consécutifs depuis les années 70: le dernier à avoir été le Bayern Munich entre 1974 et 1976. Ronaldo est le joueur qui a marqué le plus en finale de la Ligue des Champions (4).

Cela ouvre sur un duel au dernier but entre Cristiano Ronaldo et Salah, mais pas seulement.

Le Real Madrid poursuit la treizième Champions League, le troisième d'affilée; alors que Liverpool a déjà perdu une finale.

Historique

Kiev, samedi 26 mai, 20h45 Ce sont les coordonnées de la finale de la Ligue des champions, le match qui couronne la reine d'Europe 2018.

Face- a’-face, le Real Madrid et Liverpool, les blancs contre les rouges, deux équipes à la grande tradition et un tableau débordant de trophées. Plus précisément, 17 Coupes de Ligue des Champions dans l'ensemble (12 du Real Madrid, 5 pour Liverpool), avec l'équipe de Zidane chassant la treizième et troisième d'affilée. Le Liverpool, cependant, revient à la finale 11 ans après la dernière fois (édition 2006/2007, quand il a été battu par Milan).

Le match se joue au Stade Olympique de Kiev, celui qui a également accueilli la finale de l'Euro 2012 remportée par l'Espagne contre l'Italie pour 4-0.

Le Serbe Milorad Mazic, 45 ans, va arbitrer.

Les précédents: il y a aussi une finale !

Ce ne sera pas la première finale de Champions League entre le Real Madrid et Liverpool.

Le précédent remonte au 27 mai 1981, quand les deux équipes se sont affrontées pour la première fois à Paris. But décisif de l'arrière gauche Alan Kennedy qui offrira la « Coupe des Champions » au Liverpool à 9 minutes de la fin, entrant dans l'histoire du club.

Les précédents entre Real et Liverpool sont au nombre de 5, avec un score en faveur des Red Devils pour 3 victoires à 2.

Les deux équipes se sont ensuite affrontées lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions 2008/2009, avec une nette victoire de Liverpool (1-0 à Bernabeu, signée Benayoun) et le retour (4-0 à domicile). Le Real a pris une petite revanche dans l'édition 2014/2015, lorsqu'il a battu les Reds dans le groupe deux fois: 3-0 à Anfield avec un but de Ronaldo et deux buts de Benzema, 1-0 à domicile avec un autre but signé’ Benzema.

Le total des buts, dans les 5 précédentes, est de 6-4 pour Liverpool.

CR7 vs Momo SALAH

La finale de la Ligue des champions de samedi entre le Real Madrid et Liverpool opposera le vainqueur du Ballon d'Or à un challenger crédible pour ce prix: Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah

Ronaldo a été la figure de pointe du Real Madrid pendant près d'une décennie, tandis que Salah est une révélation pour Liverpool, depuis sa signature avant le début de la saison 2017-18.

Le duo a joué un rôle clé sur les routes respectives de Kiev et est l'une des deux principales attractions d'un match qui déterminera si Madrid peut remporter un troisième titre consécutif ou si Liverpool peut conquérir la sixième Coupe de son histoire.

Cristiano Ronaldo : Chasse aux nouveaux records

A propos de Cristiano Ronaldo, avec un succès à Kiev, le Portugais remporterait son cinquième titre personnel et deviendrait le cinquième joueur à réussir ce record, le premier de l'ère de la Ligue des Champions. Les quatre autres sont Paco Gento (seul à en avoir gagné six), Alfredo Di Stéfano et José María Zárraga, tous ses "collègues" du Real Madrid, et Paolo Maldini avec le maillot de Milan.

Cristiano Ronaldo, cependant, jusqu'à présent, est le seul joueur à marquer dans trois finales différentes de la Ligue des Champions en 2008 avec Manchester United, en 2014 (contre l'Atletico Madrid) et 2017 (deux buts contre la Juventus) avec le Real Madrid

Le seul capable de rivaliser avec CR7, pour le moment, pourrait être son coéquipier Sergio Ramos, buteur contre l’Athletico en 2014 et 2016.

Marcelo, Bale, Asensio et Casemiro pourraient entrer dans ce club avec un but à Kiev.

Aucun joueur de l'équipe actuelle de Liverpool n'a disputé la finale de la Ligue des Champions.

Les objectifs de Salah

De l'autre côté, l'homme le plus attendu est évidemment Momo Salah, dans un challenge qui pourrait aussi valoir un morceau de Ballon d'Or.

Pour l’égyptien, 32 buts en 36 matches de Premier League, championnat conclu avec le titre de meilleur buteur, auxquels s'ajoutent les 10 buts dans cette édition de Champions League (plus un but en play-off). Comptant également les qualifications, Liverpool a marqué 46 buts dans les 14 matches de cette saison de Ligue de Champions, avec une moyenne de 3,29 buts par match .

Hors des 6 buts marqués lors du tour préliminaire à Hoffenheim, Liverpool compte 40 buts dans cette édition, ce qui en fait l'équipe la plus prolifique du tournoi (également un record pour les clubs anglais). En plus de Salah, Roberto Firmino est également à 10 buts, avec Mané à 9. James Milner, recordman d'assists : 9 dans cette édition, personne mieux que lui.

Les equipes probables

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zinédine Zidane

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, S.Mané. All. Jürgen Klopp

Les Informations clé de ce match:

Lieu : Stade Olympique de Kiev, Russie

Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaines : 14 HD (en francais)

Arbitre: Milorad Mazic (Serbie)

Vous pouvez suivre le match en direct, en Live streaming sur vos pc, mobiles, tablettes en exclusivité avec beIN CONNECT.

