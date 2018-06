Le Chelsea accueil le Barcelone à Stamford Bridge ce mardi soir pour son match de barrage de la Ligue des Champions.

Regardez le match en direct Live streaming avec beIN CONNECT

Les Blues n'ont remporté que quatre matchs sur les douze derniers, toutes compétitions confondues.

S'exprimant avant le match, l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, a reconnu que ce match sera un grand défi pour son équipe.

"Cette équipe (Barcelone) est l'une des meilleures du monde. Peut-être sont-ils les favoris pour gagner cette compétition."

Aux dernières news de l'équipe, Marcos Alonso et Ross Barkley sont de retour après avoir raté les trois derniers matchs et devraient être en mesure de faire partie de la formation.

David Luiz et Timemoue Bakayoko ont été absents cette semaine à l'entraînement et pourraient ne pas être retenus pour le match.

Chelsea est désormais invaincu lors de ses sept dernières rencontres en Ligue des Champions contre les Catalans, remportant deux matches et en égalisant cinq de leurs matches. Alors que Lionel Messi n'a pas encore marqué contre Chelsea dans huit participations.

En ce qui concerne le Barça, ils sont invaincus dans la ligue cette saison et arrive au match après une victoire pour 2-0 à l'extérieur contre Eibar.

Le patron de Blaugrana, Ernesto Valverde, a révélé avant le match qu'il appréciait la perspective d'affronter le patron de Chelsea, Antonio Conte. "Il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde avec un CV extraordinaire, pas seulement avec Chelsea mais aussi avec la Juventus et la sélection nationale italienne. Ses équipes travaillent toujours dur et savent ce qu'elles doivent faire. Pour moi, c'est un grand défi de me mesurer avec lui. "

Barcelone sera privé de Phillipe Coutinho pour le match. Le défenseur belge Thomas Vermaelen est arrivé avec le club et pourrait faire partie de la formation.

Le Barça est l'un des quatre clubs à avoir été invaincu dans les phases de groupes cette saison. En défensive, ils n'ont encaissé qu'un but en six matches. Valverde sera heureux si son équipe réussira à garder la feuille blanche, avec le match retour au Camp Nou, cependant, les Catalans n'ont jamais gardé une feuille blanche en jouant à Stamford Bridge.

Regardez le match en direct en streaming et en exclusive sur beIN SPORTS CONNECT sur la chaine beIN 14HD à partir de 22h35

Vous pouvez vous abonner en ligne à l'offre beIN SPORTS sur le site beIN.net