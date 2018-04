Les Informations clé du match:

Bayern - Real Madrid Allianz Arena, Munich (Allemagne)

Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS Connect

Chaines : 11 HD (en anglais) - 14 HD (en francais)

Bayern Munich - Real Madrid

Première étape des demi-finales de la Ligue des champions, se jouera ce soir à 20h45 à l'Allianz Arena de Munich. Pour le Bayern Munich, ce sera une sorte de revanche des quarts de finale de l'année dernière, éliminé par le Real Madrid après deux matches perdus au cours desquels les arbitres ont comis des nombreux erreurs décisives, pendant les matches aller et retour.



Le Bayern et le Real Madrid ont terminé deuxièmes des phases de leur groupes. En huitièmes de finale, ils ont éliminé Besiktas et le Paris Saint-Germain. Le Bayern a atteint les demi-finales après avoir éliminé Séville avec un résultat de 2-1 aller-retour.

Le Real Madrid a éliminé la Juventus, qui avait réussi à récupérer le désavantage de 3-0 cumulé dans le match aller. Un penalty à la dernière minute, transformé par Cristiano Ronaldo a mis fin a un match tres disputé.

Historique et enjeux

D'un côté, le Real Madrid à la recherche d'un troisième triomphe consécutif en Ligue des Champion. De l'autre, le Bayern Monaco dirigé par Jupp Heynckes qui Jupp Heynckes qui été déjà à la tête des Blancos quand ils remportaient le trophée en 1998 (1-0 en finale contre la Juventus). A la présentation du match il a declare: "Certains entraîneurs ne arrivent jamais à jouer des matches de ce niveau pendant toute leur carrière. Je reste quelqu'un de modeste et j'affronte ces matches sans émotions. Les émotions montent cependant pendant le match. Ce sera un spectacle pour tous ceux qui aiment le football. Dans ma vie, j'ai affronté des entraîneurs fantastiques comme Johan Cruyff et Marcello Lippi. Je suis un admirateur de Zidane. J'aime vraiment le football que le Real Madrid joue avec lui".

Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a mis en garde le siens sur les capacités du Bayern: «J'ai un grand respect pour ce qui a été fait par Jupp Heynckes au Bayern et au Real Madrid. Il nous faudra une belle performance: Bayern est une équipe formidable avec un très bon esprit d'équipe. Il n'y a pas de favori. Je suis sûr que nous serons à 150% mentalement ".

Bref, un grand match avec le Bayern qui devra renoncer à certains de ces meilleurs hommes, tels que Vidal (blessé au genou) et Coman; tandis que le gardien Neuer et la médiane Tolisso sont incertains.

Heynckes devrait encore lancer une attaque atomique avec James Rodriguez, Muller et Ribery.

Pour sa part, le Real proposera une force médiane pleine d'imagination avec Kroos, Casemiro et Modric. Benzema et bien sûr Cristiano Ronaldo: le portugais reste le meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec 15 buts, suivi pas Salah et Firmino qui, avec les deux buts d'hier ont progressé et partagent un score de 10 buts.

Ronaldo a marqué dans tous les matchs joués dans cette Champions League. Le Real joue la huitième demi-finale d'affilée, le Bayern le sixième en sept ans.

La première demi-finale de la Ligue des Champions a eu lieu entre Liverpool et Rome hier et s'est terminée avec la victoire de Liverpool 5-2. Les matchs retour sont programmés la semaine prochaine: 1er et 2 mai.

La finale du tournoi aura lieu au Stade Olympique de Kiev le samedi 26 mai.

FORMATIONS PROBABLES

Bayern Munich (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; J. Martinez, Thiago Alcantara; James Rodriguez, Müller, Ribéry; Lewandowski. Entraîneur: Heynckes

Real Madrid (4-4-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Entraîneur: Zidane

Arbitre: Kuipers (Pays-Bas)

