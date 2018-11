Valverde ne prendra "aucun risque" avec Messi

"Il pourrait être disponible mais il faut attendre l'entraînement et voir ses sensations. Il est bien mais il faut un certain seuil de sécurité pour pouvoir jouer", a d'abord déclaré Valverde au sujet du génie argentin.

"Il pourrait jouer du début, sortir du banc, ne pas jouer du tout... Tout est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra aucun risque", a-t-il ensuite ajouté.

Messi s'est blessé le 20 octobre dernier contre Séville en Championnat d'Espagne, retombant mal sur le bras droit après un choc et se fracturant le radius. Le Barça avait alors estimé son indisponibilité à trois semaines environ.

Il a effectué le voyage à Milan avec ses équipiers mais le club catalan faisait savoir dimanche qu'il n'avait pas encore reçu le feu vert des médecins pour jouer.

"Il est content d'être avec nous et nous, nous sommes heureux de l'avoir ici à Milan. C'est toujours bon de savoir que Leo est avec nous", a de son côté expliqué Sergi Roberto.

"En son absence, on s'est organisé. C'est le joueur le plus important, c'est normal que ça ait une influence. On a gagné sans lui mais on est content de le retrouver dans la dynamique de groupe", a ajouté le latéral espagnol.