Liverpool: Shaqiri n'ira pas à Belgrade pour raison politique

Le milieu offensif suisse d'origine kosovare Xherdan Shaqiri ne fera pas le déplacement avec Liverpool à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge mardi en Ligue des champions, pour des raisons politiques, a annoncé son entraîneur lundi.

"Nous tenons à être respectueux et à éviter toute distraction qui pourrait détourner l'attention d'un match important pour le football et uniquement pour le football. Pour cette raison, +Shaq+ n'est pas impliqué. Il l'accepte et le comprend", a expliqué Jürgen Klopp, sur le site du club.

"Nous avons entendu et lu les spéculations sur l'accueil que +Shaq+ pourrait recevoir. Et bien que nous n'ayons aucune idée de ce qui se passerait, nous voulons y aller et nous concentrer uniquement sur le football et ne pas avoir à penser à autre chose. (...) Nous sommes le Liverpool FC, un grand club, nous n'avons pas d'autre message que ça. Nous n'avons pas de message politique, absolument pas", a ajouté le technicien allemand.

Shaqiri avait été titulaire lors de la victoire 4-0 du match aller à Anfield, le 24 octobre.

Pendant la Coupe du monde cet été, le milieu international suisse et son coéquipier Granit Xhaka, lui d'origine kosovare albanaise, avaient créé la polémique.

Contre la Serbie (2-1), les deux joueurs avaient mimé des deux mains l'aigle du drapeau albanais, un geste considéré en Serbie comme un symbole de défiance. La "Grande Albanie" fait référence à une doctrine nationaliste visant à regrouper au sein d'un même pays tous les Albanais des Balkans.