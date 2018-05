Ligue des Champions - L'Italie veut la VAR, et vite

La fierté mais aussi la colère: comme après l'élimination de la Juventus Turin par le Real Madrid, l'Italie du football a lancé un appel à l'utilisation immédiate de l'assistance-vidéo à l'arbitrage (VAR) en Ligue des champions après l'échec de l'AS Rome mardi en demi-finale face à Liverpool.

La première salve a été tirée par le directeur sportif de la Roma, Monchi, alors que ses joueurs étaient encore sous la douche, quelques minutes après une victoire insuffisante face aux Reds (4-2).

"La VAR doit arriver en Ligue des champions. Ca n'est pas normal. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas la VAR dans la compétition la plus importante qui soit", a jugé l'Espagnol, pour qui "le moment est venu pour le football italien d'élever la voix".

En cause, deux décisions contestées de l'arbitre slovène Damir Skomina: un hors-jeu de Dzeko, manifestement couvert et ensuite fauché par le gardien de Liverpool Karius, puis une main très nette du défenseur des Reds Alexander-Arnold alors que le ballon filait vers le but.

Pour les Romains, pas de doute, la VAR aurait changé bien des choses.

"Un arbitrage pareil, c'est inacceptable. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Je sais qu'arbitrer est difficile mais c'est justement pour ça que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la VAR dans une compétition de cette importance. On ne peut pas continuer comme ça, ça va devenir ridicule", a ainsi lancé James Pallotta, le président américain du club.



'Processus d'accélération'



Ces déclarations font écho à celles d'Andrea Agnelli, président de la Juventus Turin qui, après l'élimination de son équipe sur un penalty de dernière minute face au Real, avait lui aussi demandé l'installation de la VAR en C1.

"Plusieurs pays ont mis la VAR en oeuvre. Le processus d'accélération doit arriver en Europe. Les arbitres de surface ne servent pas, il faut les enlever et les remplacer par la VAR", avait-il dit à la télévision italienne.

Fin février, le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, avait déjà "regretté" la décision de l'UEFA de ne pas utiliser la VAR dès la saison prochaine. Et il n'a pas dû changer d'avis après la première demi-finale, marquée mardi par une autre main très nette, celle du Madrilène Marcelo qui a lui même reconnu que les Bavarois auraient dû obtenir un penalty.

La balle se retrouve donc dans le camp du président de l'UEFA Aleksander Ceferin, notoirement réticent à l'adoption du dispositif.

"Les arbitres ne sont pas prêts, le système n'est pas encore au point. C'est pour ça qu'il faut attendre, même si on a conscience que la technologie peut aider les arbitres dans leur travail", avait-il dit lors de l'Assemblée Générale de l'ECA, le syndicat européen des clubs, début avril à Rome.



"Ostracisme"



Mais l'Italie, qui utilise la VAR en championnat et en Coupe cette saison, et qui enverra trois arbitres-vidéo au Mondial (sur 13 au total), ne voit plus vraiment de raisons d'attendre.

"Ca ne pouvait pas être pire que ça et cela rend intenable l'ostracisme de Ceferin à l'encontre de la VAR", estime ainsi mercredi Francesco Ceniti, le spécialiste de l'arbitrage de la Gazzetta dello Sport.

Nettement moins mesuré, le Corriere dello Sport titre lui "Injustice !" en Une et évoque pêle-mêle en pages intérieures "un scandale à Rome", "un nouvel arbitrage anti-italien", ou des demi-finales "honteuses".

"A Ceferin, nous conseillons de revoir son jugement sur la VAR. Mieux vaut une aide, même si elle est encore en phase expérimentale, que cette désastreuse classe arbitrale", écrit le quotidien romain.

Le plus modéré aura finalement été l'entraîneur Eusebio Di Francesco, remarquable de fair-play après la partie. "Il est certain que la VAR aujourd'hui nous aurait sûrement plus donné qu'enlevé. Mais Liverpool n'a rien volé".