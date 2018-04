Le Real avec Bale et non Benzema, Matuidi aligné côté Juve

Le Real Madrid a choisi d'aligner Gareth Bale plutôt que le Français Karim Benzema aux côtés de Cristiano Ronaldo mercredi en quart retour de Ligue des champions contre la Juventus, qui a opté de son côté pour le Français Blaise Matuidi dans l'entrejeu.

Après le net succès 3-0 à l'aller à Turin, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a semble-t-il préféré la vitesse de contre-attaque de Bale à la précision de Benzema dans le jeu au sol.

L'autre choix fort de Zidane a été d'aligner le jeune défenseur central Jesus Vallejo (21 ans) à la place du capitaine Sergio Ramos, suspendu, et aux côtés du Français Raphaël Varane, propulsé patron de la défense.

Le reste de l'équipe semblait plus attendu avec notamment le meneur de jeu Isco titulaire pour alimenter Ronaldo et Bale.

Côté Juventus, l'entraîneur Massimiliano Allegri a opté pour un trio d'attaque composé du Croate Mario Mandzukic, du Brésilien Douglas Costa et de l'Argentin Gonzalo Higuain, ancien joueur du Real.

Le Colombien Juan Cuadrado a donc été laissé sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, tandis que le Français Blaise Matuidi, qui aurait pu être sacrifié dans une composition d'équipe plus offensive, a été titularisé dans l'entrejeu.



Les équipes:

Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo (cap.) - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Bale, Cristiano Ronaldo

Entraîneur: Zinédine Zidane (FRA)

Juventus: Buffon (cap.) - De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Entraîneur: Massimiliano Allegri (ITA)



Arbitre: Michael Oliver (ENG)