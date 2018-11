Henry: ""On va prendre ce match au sérieux "

mais aussi faire tourner": Thierry Henry, pour qui l'objectif principal de la semaine est la réception de Montpellier samedi en L1, se soucie peu d'un hypothétique futur européen de Monaco, qui se déplace mercredi sur la pelouse de l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

Alors que le club espagnol peut définitivement valider son billet pour les 8es de finale de la compétition, en faisant le même résultat que Bruges contre Dortmund dans l'autre match, l'AS Monaco, elle, ne peut plus croire qu'à une très improbable qualification en Ligue Europa.

Pour cela, les hommes de Thierry Henry doivent remporter leurs deux derniers matchs si Bruges, actuellement 3e de ce groupe A, inscrit au maximum un point sur ses deux derniers matches. Quatre points en deux matches suffiraient si Bruges perd à Dortmund et à domicile contre l'Atlético Madrid sur la dernière journée.

Voilà la théorie. Une simple vue de l'esprit. Car sur le terrain, Monaco a démontré qu'il n'était pas au niveau d'un printemps européen. Sa dernière sortie pitoyable à domicile contre Bruges (0-4) a certainement scellé son destin.

Pourtant, il reste deux matches à disputer dans cette Ligue des champions, avec un prestige à réhabiliter ainsi que quelques centaines de milliers d'euros à aller chercher en cas de résultats positifs.

Samedi dernier, Monaco a enfin renoué avec la victoire. A Caen (1-0) lors de la 14e journée, les avant-derniers de Ligue 1, à deux points de Dijon, barragiste, ont pourtant été très fébriles. Ils sont toujours malades. Et avant de recevoir Montpellier dans le match le plus important de la semaine, il faudra essayer de ne pas perdre trop de confiance à Madrid. Face à un Atlético qui reste un grand d'Europe.



Vingt joueurs absents



A y regarder de prêt, ce match revêt donc une réelle importance pour les Monégasque. "On va prendre ce match au sérieux mais on va aussi faire tourner", explique ainsi Henry dans la recherche du compromis.

"Tu ne peux pas ne pas jouer la compétition", poursuit-il. "Mais on aura des choix à faire. Certains ont besoin de jouer, d'autre de souffler. Car l'enchaînement des matches sera important. On va aussi donner des minutes à des mecs qui en ont besoin."

Le défenseur Andrea Raggi, qui sort d'une suspension de cinq rencontres en L1, est dans ce cas-là. Tout comme Samuel Grandsir, buteur à l'aller contre l'Atlético.

Pour Radamel Falcao, ce retour contre son ancienne équipe sera aussi spécial. Même s'il était l'idole de l'ancien stade, le Vicente-Calderon, le "Tigre" a remporté la Ligue Europa avec les Colchoneros. Il sera forcément bien accueilli.

Cette opposition servira aussi à Henry pour distiller ses principes auprès d'un groupe qui, malgré sa volonté de faire tourner, bouge peu. Henry a bien convoqué pour la première fois les latéraux gauche Amilcar Silva, 19 ans, international U20 portugais et droit Giulian Biancone, 18 ans, compère de Benoît Badiashile et Sofiane Diop en équipe de France U19.

Mais le groupe demeure restreint. Quinze joueurs sont toujours sur le flanc, dont les importants internationaux Subasic, Sidibé, Glik, Aholou, Lopes et Jovetic. Une belle demi-équipe. Dans ces conditions, les blessures des plus jeunes qui pourraient rendre bien des services n'arrangent rien. Il s'agit de N'Doram, Touré, Barreca, Serrano, Traoré, Mboula, Navarro, Pellegri et Geubbels.

Quant à Pierre-Gabriel, Pelé et le gardien Sy, ils n'ont même pas été inscrits sur les listes européennes en début de saison. Au total, Henry se passera de 20 joueurs puisque Isidor et Panzo, qui ont déjà été convoqués avec l'équipe première depuis l'intronisation du champion du monde-98, ont été laissés à la disposition des U19, qui jouent leur qualification à Madrid en Youth League. Les grands, eux, ont plutôt Montpellier en tête...