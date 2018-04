B.Munich: Vidal très incertain contre le Real

"Il aurait volontiers voulu jouer contre le Real. Arturo est un combattant. C'est un grand professionnel qui veut absolument jouer", a affirmé l'entraîneur de 72 ans qui a précisé que "la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue".

Le Chilien de 30 ans s'est blessé tout seul dimanche matin lors d'une séance d'entraînement. "Il a glissé et s'est tordu la jambe", a expliqué Heynckes lors d'une conférence de presse à la veille de la demi-finale de Coupe d'Allemagne contre Leverkusen.

Le joueur a effectué une IRM lors de laquelle "un petit corps étranger" a été trouvé dans le genou, "empêchant l'extension complète de la jambe" et va subir une "petite arthroscopie" pour le lui retirer, a déclaré l'entraîneur.

En plus de Vidal, le Bayern devra se passer contre Madrid du Français Kingsley Coman (opéré en février à la cheville) et de Manuel Neuer qui vient tout juste de reprendre l'entraînement après six mois d'arrêt (fracture du pied).