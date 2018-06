Roland-Garros - Premier voyage en quart pour Kasatkina, qui élimine Wozniacki

La Russe Daria Kasatkina, 14e mondiale, a écarté la N.2 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, en deux manches 7-6 (7/5), 6-3 et sur deux jours pour accéder pour la première fois aux quarts de finale en Grand Chelem, lundi à Roland-Garros.

La partie avait été interrompue dimanche soir à 3-3 dans la seconde manche alors que la nuit commençait à poindre. La seconde partie a duré moins de 20 minutes sur le court central.

Kasatkina n'a pas traîné pour boucler la partie. Elle a breaké la Scandinave dès son premier jeu de service (à 4-3) et l'a fait craquer dans les échanges sur le jeu suivant.

Roland-Garros n'est pas un tournoi qui réussit à Wozniacki, lauréate de son premier trophée majeur en Australie en janvier et du Masters en octobre. Elle n'y a atteint que deux fois les quarts de finale en 2010 et l'an passé.

A 21 ans, Kasatkina accède ainsi pour la première fois aux quarts de finale en Grand Chelem. A Paris, elle n'avait jamais dépassé le troisième tour avant cette année. Mais la percée de la pépite est tout sauf une surprise au regard de ses résultats en 2018.

Avec un jeu variée et une maîtrise de tous les coups, Kasatkina s'était hissée jusqu'en finale du tournoi d'Indian Wells en mars.

Elle avait battu la championne de l'US Open l'Américaine Sloane Stephens (sa future adversaire à Roland-Garros), Wozniacki - déjà - puis l'ancienne N.1 mondiale Angelique Kerber et Venus Williams. Seule une autre étoile montante du circuit, la jeune japonaise Naomi Osaka, avait pu l'arrêter en finale.

Cette année, la Russe a joué une autre finale, à Dubaï (dur), et atteint deux fois les quarts de finale lors de la préparation sur terre battue, à Charleston et Madrid.