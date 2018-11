Repoussée deux fois cette saison, l'affiche entre Novak Djokovic, tout frais N.1 mondial et Roger Federer, peut encore prendre forme au Masters 1000 de Paris si les deux l'emportent lors de leurs quarts de finale vendredi dans la soirée.

Ce n'est pas faire injure au Russe Khachanov et à Dominic Thiem, tous les deux vainqueurs de leur quart de finale vendredi face à Alexander Zverev et Jack Sock. Mais leur demi-finale samedi n'aura pas la même saveur en fonction des résultats du "Maître" et du Serbe.

Quoi de mieux pour asseoir son statut de patron du tennis mondial, récupéré cette semaine après le forfait de Rafael Nadal, que d'affronter le Suisse? Djokovic l'a déjà fait cette saison à Cincinnati début août, dans un match où le Serbe, sur la lancée de sa victoire à Wimbledon, n'avait pas laissé beaucoup de place au suspense en s'imposant en deux sets (6-4, 6-4).

New-York n'a pas eu droit à la revanche deux semaines plus tard à l'US Open. La faute à Federer, battu en 8e de finale par l'Australien Milman, alors que Djoko l'attendait.

Bis repetita à Shanghaï début octobre: Federer, battu par Borna Coric en demi-finale, a laissé Djoko s'en défaire en finale. Ces deux ratés ont fait grimper la cote de ces retrouvailles.



Khachanov, un cogneur



La question est de savoir si Federer peut vraiment battre en ce moment Djokovic, et s'il est prêt à lâcher beaucoup d'influx ici à Paris, alors que le Masters de Londres se profile.

Jeudi soir, après sa victoire face à Fognini, le ton du Suisse ne poussait guère à un investissement sans borne.

"Je ne viens déjà pas ici pour gagner", a-t-il lâché. Une manière de s'enlever de la pression certes. Mais pas de nature à espérer une forte envie d'en découdre non plus.

Pour pouvoir affronter Djokovic samedi en demi-finale, il faudra déjà passer l'étape Nishikori. Le Japonais, 11e mondial, revenu en février après plusieurs mois d'absence, et toujours en course pour le Masters réalise une très belle fin de saison.

Demi-finaliste à l'US Open, il va à coup sûr donner un peu de fil à retordre au Suisse.

La tâche ne sera pas simple non plus pour Djokovic, opposé à Marin Cilic, l'un des futurs adversaires de la France en finale de Coupe Davis dans trois semaines à Lille.

Les deux joueurs se connaissent bien.

"Il a un gros service et est très bon du fond. Cela va être un gros match, dur de retourner ses missiles", a prévu le Serbe, dont l'enjeu consiste à ne pas se démobiliser après avoir reconquis le trône mondial.

Le Croate sera un peu plus suivi ici à Paris avant l'opposition qui l'attend face aux Bleus.

Mais cette fin de semaine peut aussi sourire au jeune Khachanov, l'un des moins bien classé du dernier carré, mais peut-être du coup le plus frais. Ce gros cogneur, pas très friand de subtilité dans son jeu, n'a pas vraiment eu à se forcer pour battre Alexander Zverev.



Des vainqueurs au rabais



Gêné à l'épaule, "depuis le début de la semaine", a-t-il avoué, l'Allemand lui s'en est pris au calendrier démoniaque.

"J'espère qu'à un moment l'ATP va réaliser que les joueurs de tennis ne peuvent pas jouer 11 mois dans l'année, et que nous avons besoin de temps pour nos corps et se reposer", a résumé le N.4 mondial.

Non sans lâcher une petite pique teintée de vérité au sujet du tournoi parisien. "Vous savez, historiquement ce tournoi a des vainqueurs qui n'auraient pas dû s'imposer ici car les meilleurs joueurs ont tellement joué qu'ils arrivent fatigués", a-t-il résumé.

Pour Dominic Thiem, futur adversaire de Khachanov, ses affinités avec Paris se confirment. Après sa finale à Roland-Garros cet été, il peut s'en offrir une deuxième quatre mois plus tard.