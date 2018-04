Moto2 - GP des Amériques: Bagnaia écoeure Marquez

Bagnaia, 21 ans, a signé sa deuxième victoire de sa carrière, et a pris les commandes du classement du Championnat du monde.

Parti en 4e position sur la grille de départ, il a été le seul à pouvoir suivre le rythme de Marquez, frère cadet du quadruple champion du monde MotoGP Marc Marquez.

Bagnaia, vainqueur du premier Grand Prix de la saison au Qatar, a pris définitivement l'ascendant au 13e des 18 tours et a franchi la ligne d'arrivée avec 2 sec 464/1000e d'avance sur Marquez.

"Ma semaine avait mal commencé avec une grosse chute lors des essais (libres vendredi, NDLR), mais on a réussi à mettre au point une moto efficace, particulièrement dans les cinq derniers tours", s'est félicité Bagnaia qui est l'un des protégés de Valentino Rossi.

Marquez a de son côté souligné "le changement des conditions par rapport aux qualifications": "Il y avait plus de vent, j'ai tout tenté, mais le plus important est de monter sur le podium", a-t-il insisté.

La troisième place est revenue au Portugais Miguel Oliveira (KTM) qui était 12e sur la grille.

Au classement général du Championnat du monde, Bagnaia est en tête avec 57 points, soit dix de plus que Marquez et que l'Italien Mattia Pasini (Kalex), leader en début de journée mais seulement 7e dimanche.

Côté français, Fabio Quartararo (Speed Up), parti en 9e position, s'est classé 15e et a marqué son premier point au classement général du Championnat du monde, tandis que Jules Danilo (Kalex) a dû s'élancer des stands après un problème mécanique sur la grille et a terminé à la 26e place.