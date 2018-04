L'AS Rome, 3e de la Série A, a assuré l'essentiel en allant s'imposer 3-0 sur le terrain de la SPAL, samedi, trois jours avant la demi-finale aller de Ligue des champions face à Liverpool, lors d'une 34e journée marquée par la défaite surprise de l'AC Milan à domicile face à la lanterne rouge Benevento (0-1), en attendant le choc Juventus-Naples dimanche.

La Roma compte désormais trois points de plus que la Lazio (4e), qui reçoit dimanche la Sampdoria Gênes dans un match piège, et quatre longueurs d'avance sur l'Inter Milan (5e) qui se déplacera le même jour à Vérone chez le Chievo.

"Nous avons réussi une excellente performance. L'attitude de l'équipe, trois jours avant un match si important contre Liverpool, est un pas important dans la bonne direction. Je suis vraiment ravi de notre résultat d'aujourd'hui. J'ai obtenu des réponses importantes", a analysé Eusebio Di Francesco, l'entraîneur romain.

Derrière l'intouchable duo de tête, l'Inter et les deux clubs romains se disputent toujours les 3e et 4e places directement qualificatives pour la prochaine C1.

Carton rouge



Dans la course au Scudetto, la Juventus, leader, rencontrera son dauphin Naples, à quatre points, dimanche à Turin dans un match qui pourrait s'avérer décisif.

En attendant, la Roma a tenu son rang face à la SPAL, 17e avec un seul point d'avance sur la zone de relégation où Benevento rêve toujours d'un exploit, le maintien, après son 5e succès de la saison.

Après un but contre son camp du défenseur central Francesco Vicari (33), la Roma a vite pris le large grâce au Belge Radja Nainggolan (52) et un autre -son premier de la saison en Championnat- du jeune (22 ans) attaquant tchèque Patrik Schick (60), sous le regard d'Edin Dzeko, le meilleur buteur romain (14 réalisations), resté sur le banc.

"Le seul point négatif était notre première période où nous aurions pu marquer. Face à Liverpool, nous devrons avoir cette précision et cette solidité dès le début du match", a conclu Di Francesco, en pensant déjà au déplacement de mardi à Liverpool.

Le technicien romain a sans doute noté le match nul 2-2 des Reds chez West Bromwich, lanterne rouge de Premier League.

En fin de soirée, les Milanais ont perdu gros dans la course à la 4e place, toujours occupée par la Lazio avec dix points d'avance sur eux. Cueillis à froid par le but de Pietro Iemmello à la 29e minute, sur une passe de Nicolas Viola, les hommes de Gennaro Gattuso se sont montrés imprécis devant les buts et incapables de profiter de leur supériorité numérique après l'exclusion de Cheikh Diabaté pour deux cartons jaunes (80).

Benevento, en revanche, peut savourer cette victoire de prestige et rêver à un très improbable maintien. Avec 12 points de retard sur la SPAL, 17e de Serie A, il lui faut absolument gagner les quatre matches restants, tout en espérant que ses concurrents directs vont flancher.

Enfin, cette 34e journée a permis aux joueurs de Serie A de manifester leur soutien au mouvement #unrossoallaviolenza (un carton rouge contre la violence faite aux femmes) en arborant une trainée rouge sur leurs joues.