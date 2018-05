Guardiola prolonge à Manchester City jusqu'en 2021

"Je suis si heureux et excité. C'est un plaisir de pouvoir travailler ici. J'aime travailler tous les jours avec les joueurs et nous allons essayer de faire de notre mieux ensemble dans les années à venir. En tant que manager, il faut se sentir bien avec les joueurs, et je me sens bien", a déclaré Guardiola, qui était initialement engagé jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Sous la direction du Catalan, arrivé au club à l'été 2016, les "Citizens" ont atteint des sommets, écrasant la concurrence en Angleterre et remportant le titre haut la main cette saison.

Après une année d'apprentissage, Pep Guardiola a non seulement transformé Manchester City en parangon du beau jeu, il en a aussi fait un monstre statistique: les Mancuniens ont battu les records de points (100), de victoires (32), de victoires consécutives (18) et de buts (106).

Reste maintenant à Guardiola a transcrire le succès domestique sur la scène européenne. Après avoir été éliminés par Monaco en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison passée, le technicien espagnol a été sorti par Liverpool cette saison en quarts de finale.

"Nous avons une équipe jeune avec une moyenne d'âge de 23 ans et nous voulons continuer à faire des progrès et maintenir le niveau que nous avons atteint cette saison", a commenté Guardiola (47 ans).

"Nous avons été privilégiés de voir notre beau football, de gagner des titres, battre des records et d'atteindre l'incroyable marque de 100 points en Premier League. Pep a montré que son style peut réussir en Premier League", a réagi le directeur du club Ferran Soriano.

"Cette saison a été une autre étape de notre plan stratégique et de nos efforts continus pour améliorer le football que nous pratiquons. Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés. Il y a encore du travail à faire et le fait que Pep s'engage à Manchester City pour les trois prochaines saisons nous donne la stabilité pour pouvoir continuer notre cheminement vers le beau football et le succès pour le club", a ajouté le dirigeant.