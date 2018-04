Pas d'assistance vidéo (VAR) en Premier League en 2018/19

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) ne sera pas utilisée la saison prochaine en Premier League, a annoncé vendredi la Ligue anglaise de football, système qui sera en revanche en vigueur en Allemagne, en Italie et en France.

Ce système expérimenté lors de la Coupe d'Angleterre cette saison a provoqué des controverses et, même si la VAR sera en vigueur lors du Mondial-2018 en Russie cet été, les responsables de la Ligue anglaise ont estimé que de nouveaux tests sont encore nécessaires avant de l'introduire.

La décision a été prise lors d'une réunion des actionnaires de la Premier League à Londres lors d'un vote des 20 clubs de l'élite.

"Les clubs de Premier League se sont mis d'accord aujourd'hui pour poursuivre les tests pratiqués de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors de la saison 2018/19," a indiqué la Ligue dans un communiqué.

"Les clubs ont reconnu et sont reconnaissants pour les développements significatifs faits par le directeur général Mike Riley et son équipe de PGMOL", la société en charge du développement du système, ajoute le texte.

En Espagne, il manque encore l'approbation de l'IFAB, le "Board" garant des lois du jeu de football, pour pouvoir utiliser le VAR en Liga dès le début de la saison 2018-2019.



Aider l'arbitre



Dans son communiqué la Ligue anglaise rappelle que: "Les clubs ont convenu que les tests avancés continueront jusqu'à la fin de la saison 2018/19 pour apporter d'autres améliorations au système, en particulier en ce qui concerne la communication à l'intérieur du stade et autour du monde".

Un autre problème est celui de la question controversée de savoir quand la VAR doit être utilisée pour rectifier une erreur "claire et évidente".

"La Premier League demandera également que la VAR soit utilisée plus largement dans la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue anglaise pour la saison 2018/19."

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, qui a fait l'expérience dela VAR lors d'un match de la Coupe d'Angleterre contre West Bromwich Albion, a convenu que des améliorations étaient nécessaires avant qu'elle puisse être utilisée en Premier League.

"La seule expérience que j'ai avec la VAR est le match avec West Brom et je pense vraiment que c'était très intéressant", a déclaré Klopp. "Nous sommes tous d'accord qu'il a fallu un peu de temps pour toutes les décisions... Ce n'est pas parfait pour le moment."

Le VAR a aidé l'Italie à rattraper un nul 1-1 à Wembley le mois dernier, après que l'arbitre allemand Deniz Aytekin a annulé sa décision initiale de ne pas accorder un penalty.

"C'est une décision dont on peut débattre toute la journée, a estimé le sélectionneur anglais Gareth Southgate. Je préfère que la décision de l'arbitre soit finale".

L'UEFA, instance dirigeante du football européen, n'a pas non plus validé l'utilisation de la VAR pour la prochaine Ligue des champions: "Personne ne sait exactement comment fonctionnera la VAR, il y a déjà beaucoup de confusion", a déclaré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.

"La VAR aide l'arbitre et nous allons avoir un jeu plus transparent et plus juste, et c'est ce que nous voulons", veut pourtant croire de son côté le président de la Fifa, Gianni Infantino.

Et la Bundesliga continuera à utiliser la VAR la saison prochaine, quand bien même certains comme le vainqueur de la Coupe du monde Sami Khedira (qui joue pour le club de Serie A de la Juventus), estime que c'est un "désastre".