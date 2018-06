Manchester City débutera sa saison à Arsenal

Manchester City, qui débutera sa saison par un choc face aux Gunners de Unai Emery, successeur d'Arsène Wenger, ne rencontrera pas d'autre équipe du dernier top-6 avant octobre, où les Citizens de Pep Guardiola affronteront Liverpool et Tottenham.

La première journée de Premier League verra également Manchester United, le vice-champion, recevoir Leicester et Chelsea se déplacer à Huddersfield. Liverpool, finaliste de la dernière Ligue des champions, accueillera West Ham tandis que les Spurs, qui n'ont pas encore décidé s'ils joueront à Wembley cette année, se déplaceront à Newcastle.

Parmi les candidats au titre de champion d'Angleterre, Liverpool semble être l'équipe à l'entame de championnat la plus difficile. Après un mois d'août abordable, les Reds affronteront Tottenham, Chelsea et Manchester City en l'espace de trois semaines.

Arsenal, sixième en 2017-18, sera rapidement fixé sur ses ambitions. Le déplacement à Chelsea, une semaine après le choc face aux Citizens, conditionnera une partie du début de saison des Gunners.

Chelsea et Manchester United, qui s'affronteront fin octobre, semblent eux avoir l'entame de championnat la plus facile. Ils n'affronteront qu'un prétendant sérieux au titre entre août et fin octobre.

L'an dernier, Manchester City était devenu champion avec 100 points, devançant ainsi son rival Manchester United de 19 longueurs.