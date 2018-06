NBA - Cleveland: LeBron James reconnaît la supériorité de Golden State

"Nous avons eu nos chances de remporter deux des trois premiers matches, mais nous n'avons pas su les saisir", a expliqué "King James", à la veille du match N.4 à Cleveland.

"Qu'est ce qu'on fait? Faut-il qu'on shoote plus? Faut-il mettre plus d'intensité? Est ce qu'il faut plus plonger sur les ballons quand ils les perdent? Quand on joue contre eux, la marge d'erreur est mince ou quasiment nulle", a-t-il rappelé.

Jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe menée 3 à 0 a réussi à renverser la situation et à être sacrée championne. Le plus grand retournement de situation a été réussi en 2016 par Cleveland justement qui était menée 3 à 1 face à Golden State déjà, pour s'imposer finalement 4 à 3.

James, qui dispute sa huitième finale de suite, la neuvième de sa carrière, ne peut que constater la différence de talents entre les deux équipes.

"Il est clair que du point de vue du talent, si on regarde nos cinq meilleurs joueurs et leurs cinq meilleurs joueurs, on peut dire qu'ils sont mieux équipés que nous", a noté le triple champion NBA.

"Il y a deux joueurs qui ont été MVP (meilleurs joueurs de la saison, Kevin Durant et Stephen Curry, NDLR), il y a un joueur comme Klay (Thompson) qui pourrait facilement être le leader d'une équipe et qui a déjà marqué 40 points dans un quart-temps, il y a Draymond (Green) qui est sans doute l'un des meilleurs défenseurs et cerveaux de ce sport", a-t-il énuméré.

Alors qu'il arrive en fin de contrat en juillet et que le match N.4 de vendredi pourrait être son dernier match sous le maillot de Cleveland, "King James" n'a pas souhaité évoquer son avenir.

"Je vis dans l'instant présent", a-t-il expliqué, avant de reconnaître que "la saison 2017-18 est l'une des plus compliquées de (sa) carrière".

"Pas seulement au niveau du jeu, mais du fait qu'il y a eu tellement de changements de joueurs, notre coach qui a été en arrêt maladie, les blessures (...) C'est comme s'il y avait eu trois, quatre ou cinq saisons en une seule", a-t-il soufflé.