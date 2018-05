Le Real recrute le Brésilien Rodrigo, 18 ans

Rodrigo va rejoindre la "Castilla", l'équipe de jeunes du Real, la saison prochaine. Il aurait signé un contrat de six ans avec le multiple vainqueur de la Ligue des champions.

"C'est un rêve qui devient réalité, porter le maillot du plus grand club du monde", confie Rodrigo dans un message posté sur Instagram par son agence, NG Soccer.

"Je suis certain que je serai au meilleur endroit possible pour progresser comme joueur. J'espère apporter beaucoup de bonheur aux fans et remporter des titres", ajoute le jeune Brésilien.

Rodrigo a débuté pour le Gremio à l'âge de 16 ans puis a été prêté à Palmeiras cette saison.