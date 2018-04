Reims déjà champion et de retour dans l'élite

Le Stade de Reims, leader depuis mi-septembre, a validé son retour en Ligue 1, et même le titre de champion de Ligue 2, en battant difficilement vendredi soir l'AC Ajaccio (1-0), autre concurrent à la montée.

Le but victorieux, synonyme de titre de champion grâce au match nul de Nîmes à Bourg-en-Bresse (2-2), a été marqué à la 76e minute par le jeune Grejohn Kyei, 22 ans. Un coaching gagnant de la part de David Guion, l'entraîneur champenois, qui venait de faire rentrer l'attaquant de l'équipe de France Espoirs.

Le Stade de Reims, avec aussi un match en retard à disputer face au Havre le 30 avril, compte désormais 13 points d'avance sur Nîmes et 15 sur Ajaccio, qui n'ont plus que quatre rencontres à disputer (et 12 points à prendre, au maximum).

C'est la deuxième fois de leur histoire que les Rémois sont champions de deuxième division après 1966.

Ce match a longtemps été intense mais bloqué, entre deux équipes se rendant coup pour coup devant les 18.000 spectateurs du stade Auguste-Delaune. Et le but de Kyei a été ponctué par une "ola" teintée de soulagement, au terme d'une saison largement dominée par les Rémois (différence de buts: +44, meilleur défense).

Pendant ce temps, Nîmes, l'autre candidat à la montée directe, menait 1-0 pendant un quart d'heure contre Bourg-en-Bresse, modeste 17e de L2, puis se faisait rejoindre et même dépasser, avant de se reprendre en fin de match pour prendre un point précieux.

Les Gardois conservent deux points d'avance sur l'AC Ajaccio, alors que la très mauvaise opération de la soirée est l'oeuvre de Lorient: battus à domicile par Valenciennes (0-1), les Merlus se retrouvent sixièmes et se font doubler par Clermont, qui a dominé Orléans (4-2), et aussi par Châteauroux, qui a battu Niort (2-1).

Du côté des mal-classés, Lens a mené contre Le Havre puis s'est fait rejoindre (3-3) alors que le Gazélec Ajaccio a eu très peur en fin de match contre Tours (3-2). Nancy, toujours 18e et barragiste, jouera samedi contre Auxerre le dernier match de cette 34e journée très animée, conclue par le sacre logique, attendu et mérité du Stade de Reims.