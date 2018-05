L2: Le match de barrage entre l'AC Ajaccio et Le Havre reporté sur ordre du préfet

Par AFP May 18, 2018 20:34 Le match de barrage entre l'AC Ajaccio et Le Havre a été reporté sur ordre du préfet après que le car des joueurs normands a été bloqué et malmené par des supporteurs ajacciens aux abords du stade, vendredi, a annoncé la LFP.