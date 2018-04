Ligue 1 - Bousculé, Monaco perd deux points à Rennes

Bousculé, Monaco rentre finalement de Rennes avec un match nul (1-1) pas malheureux mais perd une partie de son avance dans la course à la Ligue des Champions, après ce dernier match de la 31e journée, mercredi.

Avec 67 points, Monaco, toujours 2e, laisse Marseille revenir à cinq points et compte sept longueurs d'avance sur Lyon à sept journées de la fin de la saison. De son côté, Rennes reprend, avec 46 points, la 5e place qu'il avait cédé ce weekend à Montpellier (45) à la faveur de la différence de but.

Quatre jours après la déconvenue (3-0) en finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris SG, on attendait une réaction monégasque.

Elle n'est pas venue et Rennes repensera sans doute longtemps à la tête plongeante d'Adrien Hunou, seul devant les cages vides dans le temps additionnel, qui est allée mourir à côté.

Leonardo Jardim avait pourtant décidé d'aligner pratiquement son onze-type, avec notamment Falcao et Stevan Jovetic en pointe, entourés de Rony Lopes et Thomas Lemar.

Le début de match a pourtant été bien timoré du côté des joueurs de la Principauté, pris à la gorge au milieu par des Rennais renforcés dans ce secteur.

Sabri Lamouchi avait en effet décidé de se passer de l'avant-centre Diafra Sakho pour titulariser le milieu James Lea-Siliki associé dans le coeur du jeu à Sanjin Prcic et Benjamin André, avec en plus l'apport de Benjamin Bourigeaud et Ismaïla Sarr sur les flancs.

Subasic pas à son avantage

Sans se montrer très dangereux, les Bretons ont eu la maîtrise du début de match, ouvrant le score sur leur première grosse occasion, où Danijel Subasic ne se montrait pas à son avantage.

Il déviait en corner une frappe d'André qui partait assez nettement à côté et, après une jolie combinaison sur le coup de pied arrêté, il n'arrivait pas à sortir une reprise de Joris Gnagnon, seul au deuxième poteau (1-0, 20).

Rennes se montrait encore dangereux sur une frappe enroulée de Prcic, sortie judicieusement, cette fois, par Subasic de la lucarne (25), avant qu'une tête de Gnagnon ne frôle la transversale (26) et qu'une autre, d'André, ne trouve le poteau des cages monégasques (44).

Peu avant, Subasic avait aussi sauvé devant Khazri, bien lancé après un rush de Léa Siliki (36).

Mais Monaco n'est pas invaincu depuis la 15e journée pour rien. La qualité technique et le potentiel offensif de cette équipe sont tels qu'il ne lui faut jamais grand chose pour marquer.

En l'occurrence, une accélération apparemment anodine de Lémar au milieu, un relais de Fabinho qui trouve Falcao qui glisse immédiatement à Lopes, et la frappe croisée à ras de terre du Portugais trouve le petit filet rennais avant que l'ASM ne songe même à commencer à douter (1-1, 29).

Un nul qu'il faudra bonifier lors de la réception de Nantes samedi, alors que Rennes se déplacera pour un derby en rouge et noir au parfum de Ligue Europa à Nice, 7e avec un petit point de moins que les Bretons.