A la question, "vous voulez rester numéro 1, sinon rien", Areola a répondu: "c'est ça. Parce que si je ne reste pas le numéro 1, cela voudrait dire que la saison que je viens de faire n'aura servi à rien".

Le gardien formé par le club de la capitale, auteur d'une bonne saison notamment en Ligue des champions, a expliqué: "je pense avoir montré cette saison que j'ai le niveau justement pour être le gardien numéro 1."

Quant à savoir s'il restera à Paris la saison prochaine, alors qu'il est en fin de contrat en juin 2019, il a expliqué que "la suite de (sa) carrière au PSG se règlera après la Coupe du Monde", pour laquelle il a été convoqué jeudi par le sélectionneur de l'équipe de France Didider Deschamps.

"Pour l'instant, je n'ai pas fait le point avec les dirigeants. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Une chose est sûre: si on me donne l'occasion de rester au PSG, j'accepterai sans hésiter", expose-t-il au Parisien. "Maintenant, si on ne permet pas de garder le même temps de jeu, les choses seront forcément différentes."