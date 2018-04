Antoine Griezmann a répondu à Cristiano Ronaldo! Avec des buts des deux N.7 madrilènes, le Real et l'Atlético se sont neutralisés (1-1) samedi dans le derby de la 31e journée du Championnat d'Espagne. A la grande joie du leader Barcelone, lancé vers le titre.

Lors d'un match heurté et haché, Ronaldo a frappé le premier avec une belle volée croisée (53e). Et pour son 200e match officiel avec l'Atlético, Griezmann a riposté après un une-deux avec Vitolo (57e), marquant pour le troisième match d'affilée en Liga au stade Santiago-Bernabeu.

Ce partage des points entre l'Atlético (2e, 68 pts) et le Real (4e, 64 pts) fait les affaires de Valence (3e, 65 pts), vainqueur de l'Espanyol 1-0 et de retour sur le podium aux dépens du club merengue.

Mais cela profite surtout au Barça (1er, 79 pts), qui compte désormais 11 longueurs d'avance sur les "Colchoneros" et n'a besoin que de 10 points sur les sept dernières journées pour être sacré.

On voit mal désormais ce qui pourrait empêcher le club catalan de décrocher un 25e titre de champion, d'autant qu'il est invaincu depuis 38 journées, record d'Espagne égalé!

"C'est sans doute impossible mais le football est merveilleux, a objecté l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone. On va voir si on peut aborder les trois dernières journées avec encore des chances."



Oblak impérial



En attendant, cela fait depuis 2012 que le Real ne bat plus son voisin à domicile en Liga. Et l'"Atleti" a consolidé dimanche sa deuxième place, convoitée par l'entraîneur merengue Zinédine Zidane qui s'est fait "un devoir" d'essayer de finir deuxième.

Bref, ce nul résume bien un match où on a vu plus d'engagement que de football. L'atmosphère était tendue, les impacts nombreux et les deux entraîneurs avaient aligné une équipe remaniée en pensant déjà à leurs échéances européennes la semaine prochaine.

A ce jeu-là, le Real a montré plus de percussion offensive. Mais l'équipe de Zidane s'est souvent heurtée à l'excellent gardien "colchonero" Jan Oblak: le Slovène a été impérial devant Ronaldo (10e, 20e), Raphaël Varane (28e) ou Dani Carvajal (42e).

Bref, au nombre d'occasions, le Real méritait sans doute d'ouvrir le score puisque Diego Costa n'a alerté qu'une seule fois le gardien madrilène Keylor Navas, vigilant sur son angle fermé (30e).

Comme souvent, c'est Cristiano Ronaldo qui s'est chargé de concrétiser: à la 53e minute, le Portugais s'est retrouvé à la réception d'un centre de Gareth Bale et il a transpercé Oblak d'une volée croisée (53e) pour son 23e but cette saison en Liga.



Au bon souvenir de Griezmann



De quoi enjoliver encore sa semaine après le retourné acrobatique somptueux qu'il a réussi mardi contre la Juventus Turin en quart aller de Ligue des champions (3-0). De quoi confirmer aussi sa forme ascendante en cette année de Coupe du monde: déjà 23 buts en 2018 avec le Real!

Sauf que Ronaldo, préservé en vue du quart retour de C1 mercredi prochain contre la Juve, a cédé sa place à l'heure de jeu à Karim Benzema.

Et entretemps, Griezmann s'est rappelé au bon souvenir du Bernabeu pour son 200e match officiel sous le maillot "colchonero".

A l'origine de la plupart des occasions de l'Atlético, "Grizi" a été récompensé sur un joli une-deux avec Vitolo. Et le Français, qui a rejeté dimanche dans une interview sur TF1 les rumeurs l'envoyant au FC Barcelone, a marqué à bout portant son 18e but dans cette Liga (57e), le dédiant à sa fille Mia qui fêtait ce dimanche son 2e anniversaire.

"C'est bien pour lui qu'il ait marqué, ce n'est pas bien pour moi ni pour notre équipe", a déploré son compatriote Zidane.

La fin de match s'est résumée à un joli duel de gardiens, comme sur cette parade de Navas devant Koke (59e). Ou cette claquette d'Oblak sur un coup franc de Sergio Ramos dans le temps additionnel (90e+1).

Cela ne règle pas la question de savoir "qui commande dans la capitale", comme aiment à le chanter les supporters de l'Atlético. Mais dans le Championnat d'Espagne, c'est désormais une marche triomphale pour le Barça.