l'Espanyol Barcelone choisit Rubi comme entraîneur

L'Espanyol Barcelone, sous contrôle du groupe chinois Rastar, a annoncé dimanche la nomination de l'entraîneur Joan Francesc Ferrer, dit "Rubi", qui vient de faire monter Huesca en Liga et doit faire franchir un cap au projet mené par l'ambitieux propriétaire asiatique du club.

"Le technicien catalan, qui a obtenu cette saison la montée en première division de Huesca, signe pour deux saisons", écrit l'Espanyol dans un communiqué.

Ex-entraîneur de Levante (2015-2016) et Gijon (2017) en Liga, et de Gérone (2012-2013) et Valladolid (2014-2015) en 2e division, Rubi (48 ans) est également passé par l'encadrement du FC Barcelone (2013-2014).

C'est un retour aux sources pour le technicien, qui avait entraîné la réserve de l'Espanyol dans les années 2000. Le club espère que Rubi pourra "consolider et renforcer la progression de l'équipe dans le cadre du nouveau projet", peut-on lire dans le communiqué.

L'Espanyol, deuxième club historique de Catalogne dans l'ombre du grand FC Barcelone, a été racheté en 2016 par Rastar, spécialiste des jouets et jeux en ligne, qui a investi plus de 150 millions d'euros selon la presse espagnole, avec l'objectif d'atteindre les places européennes d'ici 2019.

Cette saison, sous la direction de Quique Sanchez Flores qui a été limogé fin avril, l'Espanyol a terminé à une décevante 11e place de Liga.