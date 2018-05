Foot/transfert: "Griezmann est un joueur de l'Atlético", rappelle son président

"Je vais vous dire une chose. Antoine Griezmann est un joueur de l'Atlético Madrid, que je sache, au jour où on se parle. Je ne peux rien vous dire de plus parce que je ne sais rien de plus", a insisté Cerezo au micro de la chaîne espagnole Gol TV.

Relancé pour savoir si Griezmann, sous contrat jusqu'en 2022, pouvait rester à Madrid la saison prochaine, il a éludé.

Enrique Cerezo, célèbre producteur de cinéma espagnol, a également démenti avoir déjeuné avec Griezmann pour tenter de le convaincre de rester, contrairement à ce que rapportaient plusieurs médias espagnols.

A 27 ans, "Grizi" a entretenu ces derniers mois l'hypothèse d'un départ de l'Atlético, son club depuis 2014. Le leader d'attaque de l'équipe de France a d'ailleurs assuré qu'il trancherait son avenir avant la Coupe du monde (14 juin-15 juillet).

Mais alors que la presse catalane donne pour acquis un départ vers le Barça cet été en échange du versement de sa clause libératoire (100 M EUR), le joueur a lui-même refroidi ces spéculations, ouvrant la porte à une prolongation de son contrat à l'Atlético.

Lundi, le président du Barça Josep Maria Bartomeu a reconnu pour la première fois avoir croisé "par hasard" Griezmann pendant ses vacances l'été dernier, puis s'être réuni avec l'entourage du joueur en octobre, sans confirmer un éventuel transfert.

Interrogé sur la question en conférence de presse, l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde a botté en touche alors que "Grizi" doit disputer le 16 mai la finale d'Europa League contre Marseille.

"Je suis vraiment désolé mais nous devons être prudents quand nous parlons d'un joueur qui n'est pas à nous, par respect pour nos propres joueurs et pour un club rival", a dit le technicien.

"Dans ce cas précis, c'est l'Atlético Madrid, qui compte sur Griezmann et qui va jouer une finale. Ils l'ont mérité après une grande saison. Nous devons rester prudents. Oui, c'est un grand joueur, oui, c'est un bon joueur, on le sait tous. Pour l'avenir on verra bien", a-t-il conclu.