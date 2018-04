Espagne/Real-Atlético: Griezmann est "déterminant", prévient Zidane

"Je ne sais pas si c'est le meilleur joueur français" du moment, a déclaré Zidane en conférence de presse.

"Il fait partie des meilleurs, chacun a son opinion. Mais c'est un joueur déterminant pour cette équipe de l'Atlético, c'est sûr. Par ses prestations, ses buts, ce qu'il fait. Ça ne nous étonne pas, c'est un joueur important de cette équipe", a prévenu le technicien français.

Après un automne décevant, Griezmann semble avoir retrouvé tout son allant ces dernières semaines, bien aidé par l'arrivée de Diego Costa avec qui il forme un duo très complémentaire. "Grizi" compte 24 buts toutes compétitions confondues cette saison avant de disputer dimanche (14h15 GMT) son 200e match officiel sous le maillot de l'Atlético.

Et le Real peut se méfier du petit attaquant "colchonero", buteur lors de ses deux dernières visites au stade Santiago-Bernabeu en Liga (0-1 puis 1-1).

Au passage, Zidane a rappelé que le Real (3e, 63 pts) avait le "devoir" d'essayer de doubler l'Atlético (2e, 67 pts) au classement faute de pouvoir conserver le titre de champion, promis à l'intouchable leader Barcelone.

"C'est notre obligation de faire le maximum à chaque fois, à chaque match", a souligné le technicien merengue.

"On a un match important à jouer et on veut montrer qu'on a toujours envie de gagner, toujours envie d'être compétitifs, d'engranger. Rien de plus, on ne sait pas comment va se terminer la saison, c'est pour ça qu'il faut continuer à fond", a-t-il conclu.