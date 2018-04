Euro-2016 - Belgique: Courtois va porter plainte pour diffamation contre l'ex-sélectionneur Wilmots

Le gardien de but la Belgique Thibaut Courtois a annoncé mardi soir son intention de porter plainte avec son père pour "calomnie et diffamation" contre l'ancien sélectionneur Marc Wilmots, après les propos récents de ce dernier leur attribuant une responsabilité dans l'élimination des Diables Rouges à l'Euro-2016.

C'est sur sa page Facebook que Thibaut Courtois a annoncé cette décision, conséquence des propos tenus par Marc Wilmots en début de semaine dans un entretien avec la chaîne française beIN SPORTS.

Interrogé sur sa supposée relation difficile avec Courtois, née de l'élimination en quart de finale contre le Pays-de-Galles (3-1), Wilmots avait affirmé: "J'ai juste un problème quand je vois que ma sélection... je fais une +théorie+ (annonce de la composition, ndlr) à 18h00 et à 18h15 elle est sur tous les réseaux". Et d'enchaîner: "ça veut dire qu'un joueur a vendu la sélection, et ça c'est grave, vis-à-vis de la patrie".

Marc Wilmots avait assuré tenir de "plusieurs journalistes français la preuve que c'était le papa (Thierry) Courtois qui fai(sai)t ça", à savoir révéler les choix du sélectionneur plusieurs heures avant le match.

"Ca veut dire que ton pays, tu ne le respectes pas à ce moment-là", poursuivait encore l'ex-sélectionneur. "Ca je trouve dommage parce que moi je dois attendre une heure avant le match d'avoir la composition adverse".

Pour Courtois, ce n'est pas la première fois que Wilmots profère "publiquement et gratuitement" des accusations dont il juge qu'elles portent "atteinte à (son) honneur" et à celui de son père.

"Nous avons décidé ensemble de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile du chef de calomnie et diffamation", poursuit le gardien de but de Chelsea (Angleterre), dans ce court message en trois langues.

Ce soir-là, le 1er juillet 2016, la Belgique avait été éliminée alors qu'elle figurait parmi les favoris.

Marc Wilmots, qui entraînait les Diables Rouges depuis 2012, avait été très critiqué dans les médias et écarté de son poste deux semaines plus tard, la fédération belge mettant fin à son contrat deux ans avant l'échéance prévue.

Le nom de Courtois, qui aura 26 ans en mai et compte 55 sélections avec les Diables rouges depuis 2011, est souvent cité dans la presse comme potentiel successeur du gardien titulaire du Paris-SG Alphonse Areola.