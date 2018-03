Russie-France - Deschamps: "Du temps de jeu avant les décisions finales"

Le match amical contre la Russie, mardi à Saint-Pétersbourg (17h50), va servir à "donner du temps de jeu avant les décisions finales" pour dresser la liste des Bleus convoqués pour le Mondial-2018, a estimé lundi Didier Deschamps.



Q: Une performance qui ne serait pas à la hauteur de vos attentes pourrait-elle rebattre les cartes en vue de la Coupe du monde?

R: "Je ne pense pas à ça. Vous devez les battre et les rebattre, les cartes... On aura des enseignements supplémentaires, parce que c'est un nouvel adversaire, avec pas les mêmes joueurs qui ont joué vendredi. C'est le moment de donner du temps de jeu avant les décisions finales".



Q: Vous venez en Russie avant le Mondial qui s'y déroulera...

R: "On fait en sorte de choisir, à travers nos matches de préparation, des adversaires qui ont une signification. On est en Russie à quelques mois du grand événement, pour prendre la température face à une équipe russe de qualité. C'est un petit parfum de Russie avant d'y être des semaines, très longues j'espère".



Q: Que pensez-vous de l'équipe russe?

R: "Elle joue souvent avec le même système, avec trois défenseurs centraux et des joueurs de côté qui participent beaucoup. Elle est capable de jouer bas en densité et capable par moments de chercher très haut. Elle est habile dans les attaques rapides, se projette très vite".



Q: Faut-il installer une charnière centrale pour peaufiner les automatismes?

R: "Les automatismes sont importants à tous les postes. C'est bien aussi qu'il y ait différentes associations. Il y a eu un exemple avant l'Euro: Raphaël Varane avait joué beaucoup de matches pendant deux ans (et il s'est blessé). Adil Rami est venu, Samuel Umtiti a pris le relais. Je peux compter sur des défenseurs de haut niveau, capables de jouer les uns avec autres. Sur les trois matches avant la Coupe du monde, l'objectif sera peut-être différent, même si sur ces trois matches, je ne vais pas donner que du temps de jeu aux onze mêmes; il faut que les joueurs puissent être actifs, qu'ils commencent ou participent à certains matches".



Q: Les changements entre vendredi et mardi pourraient-ils concerner le gardien?

R: "Non".



Q: Envisagez-vous l'option Mbappé dans l'axe?

R: "Kylian peut jouer aussi dans l'axe, évidemment que c'est une option. Je dois choisir certaines options, et ça dépend du système de jeu. Kylian peut jouer en théorie à tous les postes offensifs".



Q: Et en pratique, ce mardi?

R: "En pratique aussi. C'est une option" (sourire).