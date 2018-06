Tunisie - Angleterre : match en direct et streaming. Chaîne de diffusion et équipes probables.

L'ambiance autour de l'Angleterre est positive. Fabian Delph est confiant que l'équipe fera honneur à la nation. Ce qui est touchant.

Tunisie vs Angleterre! Entre les deux équipes lors de leur match de groupe d'ouverture en FRNACE 98, l'Angleterre avait gagne pour 2-0. Serait-ce encore le même résultat?



La Tunisie ouvre sa campagne de Coupe du Monde avec un défi difficile contre une équipe anglaise jeune qui a l'ambition d'atteindre les étapes à élimination directe. Ce ne sont pas les premières fois les deux parties se sont rencontrées à la Coupe du monde après les côtés se sont affrontées de retour dans leur match d'ouverture de la France 98. Vous pouvez regarder le Live Stream du match Angleterre de l'Arena Volgograd via beIN SPORTS CONNECT.



La Tunisie a atteint sa première Coupe du monde en 12 ans après avoir confortablement dominé le groupe A de qualification africaine. L'ancien international Nabil Maâloul a supervisé la campagne des Aigles de Carthage et participera pour la première fois à la Coupe du Monde.



L'ancien homme Sunderland Wahbi Khazri ne sera pas un étranger pour les fans de l'Angleterre et est susceptible de conduire la ligne contre l'Angleterre à Volgograd. Khazri a trouvé un certain nombre de buts critiques en qualification et sera chargé de trouver le fond du filet contre les Anglais.



Équipe probable de la Tunisie

Mathlouthi; Bronn, Syam Ben Youssef, Meriah, Ali Maaloul; Skhiri, Sassi, Khaoui; Badri, Khazri, Fakhreddine Ben Youssef



Match en direct sur beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : MAX 4HD

Coup d'envoi : 21h00, heure de la Mecque

Stade : Volgograd Arena, Volgograd

L'Angleterre cherchera un bon départ pour sa campagne du Groupe G et sera réaliste en ciblant trois points lorsqu'elle affrontera les Nord-Africains mardi soir. Gareth Southgate est allé avec une équipe jeune pour le tournoi, et étonnamment confiance semble élevé dans le camp à l'approche des Trois Lions sixième consécutive la Coupe du monde.



Après avoir traversé une période difficile avec la presse, Raheem Sterling est sur le point de démarrer sur la droite et dispose de tous les atouts pour causer beaucoup de problèmes à la Tunisie. Vient de remporter la Premier League avec Manchester City, Sterling avait une belle saison nationale marquant 18 buts en championnat et en espérant utiliser son rythme et la ruse pour briser une équipe tunisienne qui sera difficile à briser.

Équipe probable de l'Angleterre

Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Lingard, Alli, Young; Sterling, Kane



Cela promet d'être un match intéressant alors que la Tunisie lancera sa campagne de Coupe du Monde avec un match contre l'Angleterre. Vous pouvez regarder le streaming Live & Exclusive du match à la Volgograd Arena via beIN SPORTS CONNECT.