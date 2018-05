Mondial-2018: le Maroc présente son maillot et débute les préparatifs

C'est la dernière équipe des 32 qualifiées à présenter sa tunique officielle pour la Coupe du monde (du 14 juin au 15 juillet en Russie): "le maillot que vous allez voir est beau, mais il faut le mouiller", a d'emblée prévenu le président de la la Fédération royale marocaine de football (FRMF) lors de la présentation officielle à Skhirat, près de la capitale Rabat, en présence des joueurs.

L'équipementier Adidas avait dévoilé fin avril une première déclinaison de la tunique officielle de la sélection marocaine, qui avait fortement déplu aux internautes marocains. Une pétition avait même été lancée pour demander d'autres tenues.

Dotés de leur nouveau maillot, les "Lions de l'Atlas" vont débuter "aujourd'hui" leur préparation, pour "être prêts le 15 juin pour l'ouverture du Mondial", a dit l'entraineur de la sélection marocaine Hervé Renard.

Les Marocains vont s'envoler pour la Suisse où ils joueront en amical contre l'Ukraine et la Slovaquie. "On va bien se préparer comme on l'a toujours fait", a assuré Renard.

Au Mondial-2018, le Maroc affrontera tour à tour l'Iran, le Portugal et l'Espagne, des matches attendus avec ferveur par les supporters alors que l'équipe n'a pas participé à une coupe du Monde depuis vingt ans.

"Il y a une grosse envie chez les joueurs, de la motivation, cela fait de longues années qu'on attend ça", a déclaré confiant le capitaine Mehdi Benatia.

Le royaume est également candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2026 face au trio Etats-Unis/Canada/Mexique.