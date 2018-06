Deschamps: "Un petit regret de n'avoir pas mis un but de plus"

"Il y a un petit regret de ne pas avoir pu mettre un but de plus en première mi-temps, qui nous aurait permis certainement de gérer un peu mieux en 2e mi-temps. On a eu du mal à ressortir ce qui nous a obligés à défendre. Mais on a mis ce qu'il fallait en termes de solidarité et d'agressivité, on ne leur a rien donné et on est récompensé. (Sur Griezmann et Giroud) Ils ont eu tellement l'habitude de jouer ensemble, que l'un fasse marquer l'autre. Ils se connaissent bien, utilisent bien les qualités de l'autre, Olivier avec ses qualités de remiseur en pivot, et Antoine qui tourne autour. Mais j'ai associé Kylian (Mbappé) qui a beaucoup travaillé et a eu quelques situations aussi. Cela ne se fait pas du jour au lendemain mais c'était important que toute l'équipe soit impliquée. (En seconde période) On n'a pas reculé, ils nous ont obligés à reculer. Le problème, c'est que quand on récupérait la balle, on la reperdait. (Reculer, un manque de maturité?) Cela me semblait légitime: plus le temps passe, en gagnant 1-0, on a tendance à le faire. L'Espagne l'a fait contre l'Iran, pourtant elle ne manque pas de maturité. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse garder la balle pour pouvoir enchaîner. Je ne pense pas au troisième match, on va le jouer pour assurer cette première place. Je vais prendre le temps, il va falloir bien récupérer, au moins dans les 48h, avant de basculer sur le match du Danemark".