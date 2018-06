Deschamps "ne pense pas" que ce soit le dernier Mondial de Pogba

"Je pense pas que ce soit sa dernière Coupe du monde, étant donné qu'il n'a que 25 ans, et dans quatre ans il en aura 29, c'est probable qu'il puisse en jouer d'autres", a dit le technicien à la veille du troisième match de poules des Bleus, mardi contre le Danemark.

"C'est peut-être ma dernière Coupe du monde", avait lâché "la Pioche" dimanche lors de sa première conférence de presse en sélection depuis le Mondial-2014. "Parce que je suis réaliste. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, peut-être que je ne serai pas appelé, ou blessé, ou qu'il y aura des joueurs plus performants que moi..."

"Je vois toujours le même Paul Pogba. En quinze jours, il ne va pas passer du vilain petit canard en quelqu'un de sincère, pour utiliser votre qualificatif", a répondu Deschamps à un journaliste en conférence de presse.

"Il a eu des périodes plus difficiles que d'autres. Dans ma relation avec lui, je vois toujours le même joueur. Evidemment, il a plus d'expérience, même s'il n'a que 25 ans. Il est bien dans sa tête, il est heureux, et il est très motivé", a ajouté le sélectionneur.

Avant leur troisième et dernier match de poules, les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, après leurs victoires contre l'Australie (2-1) et le Pérou (1-0).