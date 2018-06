COUPE DU MONDE 2018 - LA TUNISIE EN MODE 1978 ?

Absents des éditions 2010 et 2014, les Aigles de Carthage font leur grand retour en Coupe du Monde. Première équipe africaine à remporter un match lors d’un Mondial en 1978, la Tunisie veut renouer avec son glorieux passé.

Qualifiée pour les Coupes du Monde 1998, 2002 et 2006, la Tunisie mange son pain noir depuis l’édition allemande. Incapables de franchir les quarts de finale en Coupe d’Afrique, ni de se qualifier pour les Mondiaux 2010 et 2014, les Aigles de Carthage ont longtemps frôlé avec la zone rouge. La faute à un renouvellement de générations plus compliqué que prévu et à une situation géopolitique peu propice au développement du football tunisien. Fort heureusement pour la Tunisie, cette époque est quasiment révolue. Un renouveau qui s’est amorcé lors de la dernière CAN 2017 où les coéquipiers de Ferjani Sassi ont fait une belle impression dans le jeu. Et même si Henryk Kasperczak, coach de l’époque, a laissé sa place à Nabil Maaloul, cela n’a pas empêché les Aigles de Carthage de poinçonner leur ticket pour le Mondial russe.

Depuis la prise en fonction de Maaloul, l’équipe s’est considérablement renforcée. Sportivement d’abord. Plusieurs joueurs binationaux à l’instar d’Ellyes Skhiri (Montpellier), Seifeddine Khaoui (Marseille), Yohan Benalouane (Leicester City) ou encore Moez Hassen (Nice) sont venus renforcer les rangs de la sélection. Les Aigles se sont également forgés un mental au gré d’une campagne de qualification stressante et éprouvante. Le match retour face à la RD Congo à Kinshasa apparaît comme un acte fondateur. Menée 2-0 et devant une foule en délire, la Tunisie parvient à remonter deux buts en fin de match. Un nul qui lui permet de garder sa première place du groupe qualificative pour la Coupe du Monde. Le match suivant en Guinée présente des similitudes. Menés 1-0, les Aigles finissent par l’emporter haut la main (4-1). Même son de cloche face au Portugal en amicaloù la troupe à Maaloul a arraché le nul 2-2 après avoir été menée 2-0.

A quelques jours du début des hostilités, les feux sont tous au vert. Ou presque. Car si la Tunisie arrivera en Russie sûre de ses forces, elle est clairement amoindrie par les blessures. Le meilleur joueur de la sélection et capitaine, Youssef Msakni, est forfait en raison d’une rupture des ligaments croisés contractée début avril. Mohamed Amine Ben Amor et Wahbi Khazri, deux piliers essentiels des Aigles, ne sont pas à 100 % physiquement. Khenissi, attaquant titulaire, est forfait en raison d’une lésion musculaire. Potentiellement, la Tunisie pourrait être privée de quatre de ses titulaires, même si Khazri et Ben Amor devraient tenir leur place. Quelques obstacles qui n’ont pas modifié l’objectif premier de la Tunisie : passer enfin la phase de poules.

Gardiens : Aymen Mathlouthi (Al Bateen / ABS), Moez Hassen (Châteauroux / FRA), Farouk Ben Moustapha (Al Shabab / ABS).

Défenseurs : Hamdi Nagguez (Zamalek / EGY), Rami Bedoui (ES Sahel / TUN), Ali Maaloul (Al Ahly / EGY), Oussama Haddadi (Dijon / FRA), S.Ben Youssef (Kasimpasa / TUR), Yassine Meriah (CS Sfaxien / TUN), Yohan Benalouane (Leicester City / ANG), Dylan Bronn (La Gantoise / BEL).

Milieux : Ellyes Skhiri (Montpellier / FRA), Ahmed Khalil (Club Africain / TUN), Ferjani Sassi (Al Nasr / ABS), Amine Ben Amor (Al Ahli / ABS), Ghaylène Chaâlali (ES Tunis / TUN), Seif-Eddine Khaoui (Marseille / FRA).

Attaquants : Wahbi Khazri (Rennes / FRA), Naïm Sliti (Dijon / FRA), Anice Badri (ES Tunis / TUN), Saber Khalifa (Club Africain / TUN), Fakhredinne Ben Youssef (Ettifaq / ABS), Bassem Srarfi (Nice).

En l’absence de Youssef Msakni, il sera le dynamiteur n°1 des Aigles de Carthage en Russie. Naïm Sliti est un visage bien connu de la Ligue 1. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives avec Dijon cette saison, l’international tunisien s’est fait une solide réputation en France : celle d’un « casseur de reins » hors pair. Rapide, véloce et fin technicien, l’ancien joueur de Lille est attendu par tout un peuple. S’il n’a pas toujours été titulaire durant les qualifications, l’ailier dijonnais est aujourd’hui indéboulonnable. En compagnie de Khazri et Badri, il formera un trident offensif intéressant à voir face à des grandes nations telles que l’Angleterre et la Belgique. Celui qui est courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 aura une occasion en or de briller. A 25 ans, il est peut-être venu le temps de prendre définitivement son envol. Tel un Aigle…



Parti en 2013 par la petite porte, Nabil Maaloul a pris une éclatante revanche sur le destin. Nommé à la tête des Aigles de Carthage en avril 2017, Maaloul est en train de réussir sa mission avec brio : replacer la Tunisie au centre de l’Afrique et la faire briller sur la scène internationale. En un an, le boss des Aigles a multiplié les matchs références où son coaching a clairement fait la différence : Egypte, RD Congo, Guinée, Costa-Rica ou encore le Portugal récemment en amical. Sa qualité première est sa gouaille. Maaloul en impose et se révèle être un excellent meneur d’hommes. Lorsque le coach parle, on se tait et on écoute. Longtemps consultant à beIN SPORTS MENA, Maaloul est passé de juge à jugé. Pour le moment tout lui réussit. Depuis son intronisation, Maaloul n’a pas connu la défaite à la tête des Aigles. Gare à l’excès de confiance car lui, mieux que quiconque, sait qu’au final, il sera en grande partie jugé sur son aventure en Russie.



A première vue, il parait impensable de voir la Tunisie se sortir d’un groupe comprenant la Belgique et l’Angleterre. D’autant plus que le calendrier des Aigles de Carthage (Angleterre, Belgique et Panama) ne plaide pas en leur faveur. Cette situation tranche avec les éditions 1998, 2002 et 2006 où la Tunisie avait hérité d’un groupe plus clément mais avait à chaque fois terminé avec un point au compteur. Finalement, la Tunisie se retrouve dans la situation de 1978 avec une poule relevée (Allemagne, Mexique, Pologne) et où elle a failli créer la surprise en terminant avec 4 points. A croire que les champions d’Afrique 2004 préfèrent lorsqu’on ne les attend pas. Si la Tunisie devrait logiquement terminer troisième du groupe, elle pourrait aussi être l’une des belles surprises du premier tour.