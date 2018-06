Bronn, buteur face à la Belgique, sort sur civière

Dylan Bronn, qui venait de réduire le score de la tête pour la Tunisie (18e), a dû quitter ses partenaires sur civière, visiblement blessé au genou, samedi à la 24e minute du match contre la Belgique et alors que le score était de 2-1 pour les Diables rouges.

Bronn, 23 ans et joueur à La Gantoise en Belgique, s'est blessé tout seul sur un appui, à proximité de sa surface de réparation. Il avait réduit le score quelque minutes plus tôt sur un coup franc de son capitaine Wahbi Khazri, alors qu'Eden Hazard (6e, s.p.) et Romelu Lukaku (16e) ont marqué les buts belges.

Il a été remplacé par le défenseur de Zamalek (Egypte) Hamdi Naguez à la 24e minute.