Ferrari a posé une option sur la pole position du Grand Prix de F1 de Bahreïn en signant vendredi soir les deux meilleurs chronos de l'unique séance d'essais libres représentative des conditions de qualifications et de course.

Cette option est devenue une hypothèse plausible quand Mercedes a confirmé, en fin de soirée, que Lewis Hamilton, le champion du monde en titre, serait pénalisé de cinq places sur la grille dimanche, en raison d'un changement de boîte de vitesses.

Le Finlandais Kimi Räikkönen a été le plus rapide, alors que la nuit tombait sur le circuit de Sakhir, en 1 min 29 sec 817/1000e, soit 011/1000e de mieux seulement que son coéquipier allemand Sebastian Vettel, vainqueur du premier GP de la saison il y a deux semaines en Australie.

La Scuderia a toutefois écopé de 5.000 euros d'amende, Räikkönen ayant quitté les stands en fin de séance avec une roue mal fixée. Celui-ci risquait une pénalité sur la grille de départ mais les commissaires de course ont estimé qu'elle "ne pouvait pas être appliquée car l'équipe a effectué toutes les actions appropriées" après s'être aperçue de son erreur.

La première Flèche d'argent, celle du Finlandais Valtteri Bottas, pointe à 563/1000e, mais il aurait dû être devancé par Lewis Hamilton, gêné par un concurrent dans le dernier virage de son tour jusque-là le plus rapide.

Le Britannique échoue donc à 655/1000e du Finlandais. Avant cela, il avait semblé en délicatesse avec ses pneumatiques, victime de plusieurs blocages de roues lors des deux séances.



Hamilton pénalisé de cinq places



Le champion du monde en titre a pour habitude d'écraser les qualifications mais même si c'est encore le cas samedi, il rétrogradera de cinq places sur la grille.

L'information sur le changement de boîte a été confirmée par son écurie, Mercedes, à la suite d'une "fuite hydraulique" qui aurait pu empêcher le Britannique de finir le GP d'Australie, il y a 15 jours à Melbourne."Nous ne pouvions pas faire les six courses prévues avec la même boîte, il fallait absolument la changer et donc subir une pénalité", a expliqué l'écurie allemande sur Twitter.

Les Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo, meilleur temps de la première séance, et du Néerlandais Max Verstappen, privé de roulage lors des essais libres 1 par un problème électrique, voudront aussi se mêler à la bagarre et profiter de l'aubaine, cette pénalité d'Hamilton.

D'autant qu'être en pole à Bahreïn n'augure pas d'une victoire, loin de là: en quatorze GP, le poleman ne s'est imposé qu'à cinq reprises.

On aura également un oeil samedi (essais libres 3 à 15h00 locales/14h00 françaises et qualifications à 18h00/17h00) sur le Français Pierre Gasly (Toro Rosso), invité surprise dans le top 10 vendredi. Ainsi que sur les Renault et les McLaren, visiblement à l'aise à Bahreïn, et les Haas, performantes en qualifications à Melbourne.

Vendredi matin, les propriétaires de la F1, le groupe américain Liberty Media, ont présenté aux équipes leur projet de règlement post-2020, qui inclut "la mise en place d'un plafond budgétaire" et "d'éléments standardisés" sur les monoplaces, ainsi qu'une "distribution des revenus plus égalitaire, au mérite".



Après 2020



Liberty Media et les directeurs d'écuries ont donné peu de détails sur le contenu des échanges, même si plusieurs dirigeants des plus petites équipes, qui auraient à y gagner financièrement et en termes de résultats, se sont déclarés satisfaits.

Déjà très critiques en fin d'année dernière des changements envisagés, les patrons de Mercedes et Ferrari, les deux écuries qui ont le plus à y perdre, se sont retrouvés immédiatement après cette réunion pour en parler.

Les orientations prises par la F1 après 2020 pourraient influer sur la durée de la prolongation attendue du contrat d'Hamilton avec Mercedes, a indiqué jeudi le quadruple champion du monde, âgé de 33 ans. "Cela arrive à un bon moment car je n'ai encore rien signé, donc je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe et pour moi" a-t-il expliqué.

Les discussions se poursuivent, ont indiqué les deux parties, mais le prolongement de ce fructueux partenariat ne fait guère de doute. "Nous prenons notre temps, c'est tout, a assuré l'intéressé. Cela n'est stressant pour aucun de nous."