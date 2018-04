GP d'Azerbaïdjan - Essais libres/2e séance: Ricciardo meilleur temps

Le vainqueur du précédent Grand Prix en Chine a signé un chrono d'1 min 42 sec 795/1000e.

Ricciardo a devancé sans grande marge le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) de 69/1000e et son équipier néerlandais Max Verstappen de 116/1000e.

Les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton viennent plus loin derrière, respectivement à 775/1000e et 808/1000e de l'Australien.

Le leader du championnat, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui s'est apparemment contenté d'adopter un rythme simulant celui de la course, n'a réalisé que le 11e temps, à 1 sec 332/1000e de Ricciardo.

Comme lors de la première séance d'essais libres, nombre de pilotes ont eu des frayeurs en bloquant leurs roues dans les virages à 90 degrés présents au début du tracé pour éviter d'abîmer leur monoplace.

La troisième séance d'essais libres aura lieu samedi à 14h00 heure locale (10h00 heure GMT). Les qualifications débuteront elles à 17h00 (15h00).



2e séance d'essais libres:

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:42.795 (35 tours)

(moyenne: 189,535 km/h)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:42.864 (33)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:42.911 (27)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:43.570 (25)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.603 (31)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:43.700 (34)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:43.814 (30)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:43.834 (36)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:43.977 (29)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:44.091 (33)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:44.127 (38)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:44.142 (31)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:44.425 (27)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:44.459 (31)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:44.712 (39)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:44.940 (30)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:45.007 (33)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:45.051 (36)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:45.288 (29)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:46.042 (9)