Pays-Bas - Le PSV sacré champion pour la 24e fois

Le PSV Eindhoven est devenu champion des Pays-Bas de football pour la 24e fois de son histoire après sa victoire face à l'Ajax Amsterdam, son dauphin, 3 à 0, dimanche à Eindhoven.

Il s'agit du 24e titre de champion pour les hommes de Philipe Cocu, sacrés à trois reprises lors des quatre dernières saisons.

Réduits à neuf après les exclusions de Nicolas Tagliafico (80e) et Siem de Jong (83e), les Ajacides comptent dix points de retard sur le PSV à trois journées de la fin et ne peuvent donc plus revenir.

L'Ajax, qui n'avait d'autre choix que de s'imposer chez son rival, a cédé sur des buts de Gaston Pereiro (23e), Luuk de Jong (38e) et Steven Bergwijn (54e).

Le club d'Amsterdam, qui court après un 34e titre de champion depuis 2014, doit désormais assurer sa deuxième place, l'AZ Alkmaar ne pointant qu'à cinq longueurs.

Sous les yeux du Lyonnais Memphis Depay, le PSV s'est assuré de disputer la phase des poules de la prochaine Ligue des champions.

Cette victoire est aussi le 30e match consécutif sans défaite pour les nouveaux champions, seulement troisièmes l'an passé.

Ce titre est notamment celui de l'attaquant mexicain Hirving Lozano, arrivé en début de saison et qui est devenu le meilleur buteur du club en championnat avec 15 réalisations. Il devance d'un but le Néerlandais Marco van Ginkel.

Le PSV doit encore disputer deux matches sur les pelouses de Roda JC et de La Haye avant de terminer à domicile contre Groningue.