Dortmund en force, Hoffenheim déchaîné

Dortmund, en battant Leverkusen 4-0, a pris la 3e place de la Bundesliga à son adversaire du jour désormais menacé, pour la 4e place synonyme de Ligue des champions, par Hoffenheim qui a doublé le RB Leipzig (5-2).

Le Borussia n'a pas tremblé face au Bayer et les hommes en jaune ont frappé quatre fois lors de ce choc très attendu de la 31e journée. D'abord par le jeune Anglais Jadon Sancho (13), 18 ans, puis la star de la Mannschafft, Marco Reus (55), bien servi par un Mario Götze redevenu titulaire.

Le troisième but est venu de l'intenable Sancho, auteur d'un joli contrôle en pleine course, sur l'aile gauche, puis d'un centre au cordeau pour Maximilian Philipp (64), auteur de son 8e but en 18 matches cette saison pour le club de la Ruhr. Pour faire bonne mesure, Reus a signé un doublé (79).

Un peu plus tôt, du côté de Leipzig, un doublé de Mark Uth (14, 59) et trois autres buts de Serge Gnabry (35), Pavel Kaderabek (45) et Lukas Rupp (64) ont permis à Hoffenheim de prolonger la série noire des dauphins sortants, éliminés par Marseille en quart de finale de l'Europa League.

Conséquence directe de ce résultat, Hoffenheim prend la 5e place à Leipzig, plombé par une différence de buts neutre (0) et donc indigne d'un prétendant à la C1, en ayant encaissé 25 buts de plus que le Bayern Munich.

Le Bayern prêt pour le Real

Pendant ce temps-là, le Bayern justement, déjà champion pour la 6e année d'affilée depuis 15 jours, préparait soigneusement sa demi-finale de C1, mercredi face au Real Madrid, en faisant tourner son effectif et en faisant débuter le jeune Lukas Mai (18 ans).

Les hommes de Jupp Heynckes, en roue libre, ont fait durer le plaisir sur la pelouse d'Hanovre, jusqu'à l'ouverture du score par Thomas Müller (57). Puis ils ont fait le break par Robert Lewandoski (73) et Sebastian Rudy (89), histoire de parfaire une démonstration de champion (3-0).

"Tout bien considéré, nous avons joué un excellent football", a commenté Heynckes, qui juge son équipe "en forme optimale, quels que soient les joueurs alignés, et à quel poste. Quand un match de Champions League se profile à l'horizon, c'est important de gagner ces matches de championnat", a ajouté le coach du Bayern.

De son côté, le Hertha Berlin a fait aussi bien que le Bayern en allant gagner à l'extérieur, sur les terres de l'Eintracht Francfort (3-0), qui reste 7e du classement.

Dans le ventre mou, le VfB Stuttgart a logiquement battu le Werder Brême (2-0) tandis que, dans le match de la peur, Hambourg, 17e, a préservé un semblant d'espoir en battant de justesse le 16e, Fribourg (1-0).

En clôture de cette 31e journée, dimanche soir, l'actuel dauphin du Bayern, Schalke 04, qui pointe à 23 points des Bavarois, se rendra sur les terres du FC Cologne.