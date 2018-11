Boxe/MMA - Nurmagomedov, champion MMA, attend Mayweather, légende de la boxe

Le Russe Khabib Nurmagomedov, 30 ans, champion poids légers de MMA (arts martiaux mixtes), a répété lundi à Moscou en marge de la présentation de son autobiographie son envie de défier le légendaire boxeur américain Floyd Mayweather, 41 ans.

"Notre combat sera deux fois plus intéressant (que celui pour le titre UFC des légers contre l'Irlandais Conor McGregor). Deux combattants invaincus, ça sera intéressant de voir qui lequel des deux va tomber, ou reculer...", a déclaré le Daguestanais lors d'une conférence de presse à Moscou.

"Je sais que certains médias et même des gars de mon équipe ne me donnent aucune chance contre lui (Mayweather, ndlr), ce qui me motive encore plus", a poursuivi celui qui a conservé son titre de champion des poids légers de l'UFC (la plus importante ligue professionnelle de MMA) en battant la star irlandaise Conor McGregor le 6 octobre.

Khabib Nurmagomedov est par ailleurs revenu sur ses relations avec l'Irlandais, alors que leur combat s'est terminé par des incidents et une bagarre générale en octobre à Las Vegas (Nevada).

"Il n'y a pas eu de dialogue. D'habitude je communique normalement, vous l'avez vu, mais lui, il a peut-être perdu sa langue, ou bien quelque chose d'autre, mais il n'a pas du tout voulu me parler", a-t-il déclaré.

"Après le combat, on s'est pas vu. A quoi bon ?", a poursuivi le combattant originaire de la république russe du Daguestan.

Surnommé "Money" pour son immense fortune amassée sur les rings, Mayweather est resté invaincu durant toute sa carrière avec un bilan de 50 victoires, dont 27 avant la limite.

Sacré champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, il avait mis un terme à sa carrière en septembre 2015, avant de revenir pour un combat controversé et très rémunérateur contre... Conor McGregor, en août 2017 à Las Vegas.