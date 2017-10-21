موجز الأخبار October 21, 2017 09:00 8:16 دقيقة نقدم لكم أبرز ما جاء في موجز الأخبار ليوم 21/10/2017. إليكم أبرز ما جاء في عالم الساحرة المستديرة ترددات قنوات beIN SPORTS تابعونا على: Twitter، Facebook، instagram، YouTube بيل يتدرب منفرداً وشائعات عن دخوله في صفقة كين سواريز يغيب عن مباراتين وديتين لأوروغواي سقوط سانت اتيان أمام ضيفه مونبلييه الزمالك يتلقى أول هزيمة له في الدوري المصري محمد صلاح: المزيد من الجوائز بانتظاره مع ليفربول رياضات أخرى ماركيز ينطلق من المركز الأول في جائزة أستراليا المدربة جيني بوسيك تقتحم عالم الـ NBA القضاء البرازيلي يقرر الإفراج المشروط عن كارلوس نوزمان الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية تقارير إخبارية رياضات منوعة كرة قدم موجز الأخبار