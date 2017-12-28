واصل مانشستر سيتي عزفه على وتر الانتصارات بعد تغلبه 1-0 الاربعاء على مضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم. للمزيد إضغط هنا

ليفربول يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدافع الهولندي فان ديك

صفقة قياسية كبرى أبرمها ليفربول بحثاً عن تدعيم دفاعاته المهتزة والتي تسببت في العديد من النتائج السلبية للفريق العريق في الموسم الحالي. للمزيد إضغط هنا

ميلان يحسم معركة الدربي أمام انتر في كأس إيطاليا

تأهل ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء عقب فوزه في الدربي على حساب جاره انتر ميلان 1-صفر بعد التمديد. للمزيد إضغط هنا

موتكو يستقيل من رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال 2018

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية فيتالي موتكو المبعد مدى الحياة عن الألعاب الأولمبية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء استقالته من رئاسة اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا. للمزيد إضغط هنا

فينغر يؤكد غياب جيرو حتى منتصف الشهر المقبل

غيابات بالجملة في صفوف أرسنال على رأسها أوليفييه جيرو الذي سيغيب لأكثر من أسبوعين. للمزيد إضغط هنا

هيئة المحلفين تبرئ مسؤولا سابقا من البيرو

برأت هيئة المحلفين في إحدى محاكم مدينة نيويورك الأميركية الثلاثاء، أحد المسؤولين السابقين عن كرة القدم في البيرو، والذي يحاكم في إطار فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أيام من إدانة مسؤولين آخرين من أميركا الجنوبية. للمزيد إضغط هنا