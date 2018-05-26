صحيفة لوموند: beIN تتعرض لعملية قرصنة جيو سياسية

حيث تطرقت إلى الموضوع تحت عنوان: "beIN تتعرض لعملية قرصنة جيو سياسية", في إشارة إلى حملة السعودية, وبعض دول الحصار ضد قطر.. وكتبت الجريدة الفرنسية بصريح العبارة, أن السعودية وراء عملية القرصنة مشيرة إلى أنها قرصنة لا مثيل لها في تاريخ التلفزيون, لأن الأمر لا يتعلق بقرصنة تخص البث عبر الأنترنت, بل بقرصنة باقة قنوات بكام لها عبر البث الفضائي.

وتحدثت لوموند عن تحويل غير شرعي لبرامج قنوات beIN عبر قناة مقرصنة. حيث وصفت لوموند العملية بـالسطو على باقة قنوات فضائية بكام لها، مضيفة أن العملية تعتبر تخريبا واسع النطاق, ولا مثيل له في تاريخ التلفزيون.

قرصنة بإيعاز و بمشاركة مفترضة لدولة, (في إشارة إلى السعودية), تكتب الصحيفة . وأشارت الجريدة إلى أن المؤشرات التي تؤكد تورط السعودية واضحة , وتتمثل في تساهل عرب شات ومصالح الجمارك السعودية, والترويج لقناة مقرصنة من طرف السلطات السعودية, وإطلاق موقعها انطلاقا من أراضيها, ومن طرف شركة سعودية..

لوموند توقفت كذلك عند بعض ردود الفعل التي أثارتها عملية القرصنة, مثل رد فعل السلطات الأمريكية, التي شددت لهجتها ضد السعودية, بفعل تزايد ضغط مالكي حقوق الأحداث الرياضية من الأمريكتين, مثل رابطة ال NBA (الآن بي آي), حيث أدرجت الولايات المتحدة "السعودية" في القائمة السوداء, للبلدان التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.