(صورة البطل المرابطي الرئيسية للخبر من سباق العام الماضي، وبقية الصور من هذا العام)

وحقق المرابطي المركزَ الأول بفارق أكثر من 30 دقيقة عن شقيقه محمد الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسيّ ميريل روبير في المركز الثالث.

وتبلغ مسافة السباق 254 كم، ويتكون من 6 مراحل مع يوم راحة واحد فقط.، تبلغ أطول مسافة لمرحلة واحدة 91 كم. ويشارك فيه حوالي 1000 عداء، ويجب على المتسابق أن يحمل على ظهره حقيبة تحوي على معدات النوم والطعام ومواد أخرى.

وقطع المرابطي المسافة بزمن وقدره 19:35:49، متقدماً على أخيه الذي حقق 20:01:28، وأخيراً روبير 20:41.

أمّا في منافسات السيدات فقد حققت الأميركية مغدالينا بوليه لقبها الأول بزمن وقدره (25:11:19)، والرابع لعداءة أمريكية في تاريخ السّباق متفوقة على كل من الدنماركيّة بشرى إريكسن والبريطانية جيما غـيم.

