في إطار الترويج لكأس العالم 2022، أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومتاحف قطر شراكة مع منظمة "بست باديزقطر" لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، في استاد خليفة الدولي وبحضور نجم كرة القدم الأميركية "توم برادي"..

وتهدف الفعالية إلى الترويج لقيم التنوع والشمولية في المجتمع, وذلك من خلال استضافة أنشطة ترفيهية متنوعة يشارك فيها "توم برادي" لاعب فريق "نيو إنغلاند باتريوتس", مع أشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم, جدير بالذكر أن "توم برادي" فاز بلقب "سوبر بول" خمس مرات وهو موجود في قطر ضمن برنامج المسؤولية الإجتماعية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجيل المبهر في استاد خليفة الدولي.