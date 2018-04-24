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دوري أبطال أوروبا
رياضات أخرى

أمير خان يطيح بمنافسه بعد 40 ثانية فقط

1:20 دقيقة

في لقاء حصري قال البريطاني أمير خان بطل العالم السباق في الملاكمة إنه كان قد أستعد جيدا لمواجهة الكندي فيل لو غريكو في معسكر تدريبي بأمريكا .

واضاف خان الذى نجح في القضاء على خصمه لو غريكو بضربة قاضية بعد 40 ثانية فقط أن سبب غيابه عن حلبات الملاكمة لمدة عامين يرجع لاصابته على مستوى اليد و اسباب اخرى مؤكدا في الوقت نفسه على عودته القوية من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات .
 

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