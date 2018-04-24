أمير خان يطيح بمنافسه بعد 40 ثانية فقط

واضاف خان الذى نجح في القضاء على خصمه لو غريكو بضربة قاضية بعد 40 ثانية فقط أن سبب غيابه عن حلبات الملاكمة لمدة عامين يرجع لاصابته على مستوى اليد و اسباب اخرى مؤكدا في الوقت نفسه على عودته القوية من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات .

