أمير الكويت يقبل استقالة وزير الدولة لشؤول الشباب

وصدر المرسوم قبل يومين من طرح الثقة به أمام مجلس الأمة على خلفية الإيقاف الرياضي الدولي.

وعين أمير البلاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله مبارك الصباح في منصب وزير الاعلام، وخالد ناصر الروضان، وزير التجارة والصناعة، في منصب وزير دولة لشؤون الشباب.

وكان الشيخ سلمان الحمود الصباح تقدم باستقالته الاثنين بعدما أعلن زهاء 30 عضواً من أصل 50 في مجلس الأمة نيتهم سحب الثقة منه في جلسة الأربعاء، بعد طلب طرح الثقة بالوزير في أعقاب استجوابه الثلاثاء الماضي على خلفية "الفشل" في حل قضية الإيقاف الرياضي الدولي المستمر منذ زهاء 15 شهراً.

واتخذت الهيئات الدولية في تشرين الأول/اكتوبر 2015 قرار الإيقاف بحق الكويت، على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.