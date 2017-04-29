وادا تعيد اعتماد مختبر مدريد للمنشطات

وأوقفت وادا مختبر مدريد في السادس من حزيران/يونيو 2016، مستندة إلى قرار في آذار/مارس من العام ذاته اعتبرت فيه أن إسبانيا "غير مطابقة" للمعايير العالمية لمكافحة المنشطات.

وجاء قرار الإيقاف بعد تأخر إسبانيا في تحديث قوانينها بما يتماشى مع قانون وادا المعتمد في 2015.

وشهدت إسبانيا أزمة سياسية لمدة 10 أشهر بقيت فيها من دون حكومة من كانون الأول/ديسمبر 2015 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقال المدير العام لوادا أوليفييه نيغلي في بيان "يسر وادا أن تؤكد إعادة اعتماد مختبر مدريد بعد أن امتثلت الوكالة الاسبانية لمكافحة المنشطات للمعايير".

وأضاف "نظراً للظروف المحددة للإيقاف، فان وادا واثقة من أن مختبر مدريد سيواصل العمل وفقاً لأعلى المعاير المطلوبة".