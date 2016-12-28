ميكونين يؤكد مشاركته في ماراثون دبي

وسبق لميكونين أن توج بلقب ماراثون دبي عام 2014 ونال جائزة مالية قيمتها 200 ألف دولار، كما أحرز المركز الثالث في نسخة العام الماضي.

ومع ختام ماراثون 2014، كان ميكونين قد بات أصغر بطل لماراثون دبي وقد سجل رقما قياسيا عالميا غير رسمي للعدائين الشبان عندما أنهى السباق في ساعتين وأربع دقائق و32 ثانية.

وفي العام الماضي، أخفق ميكونين في الحفاظ على اللقب الذي كان من نصيب مواطنه تسيفاي أبيرا، واكتفى بالمركز الثالث مسجلا ساعتين وأربع دقائق و46 ثانية، بفارق 22 ثانية عن الفائز.